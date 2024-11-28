近五年次高！非典型工作者破80萬人 「這年齡層」每五人就有一人

主計總處今天發布113年人力運用調查統計結果，今年從事非典型工作人數80.4萬人，較去年減少2千人、0.25%，是近五年次高，非典工作者占所有就業者比率6.95%，但15至24歲青少年因多屬求學期間，非典人數占其就業人數比率高達20%，等於每五人中就有一位是非典工作。整體非典工作者則以45歲以上占五成二最多。

主計總處每年5月隨同失業率等人力資源調查，同步進行人力運用調查，了解國人勞動力狀況。

調查發現，今年5月非典型（部分時間、臨時性或人力派遣）工作者80.4萬人，較去年減少2千人，占全體就業人數6.95%。主計總處官員表示，今年非典人數變化不明顯，主要是疫情期間109-111年因為臨時及部分工時工作機會減少，因此非典工作人數明顯下降；去年起回到80.6萬人，今年略減2千人，變化不大，其占就業者比率也維持在7%左右。

就工作類型來看，80.4萬非典型工作者中，部分工時者43.8萬人、占總就業人數3.78%，屬於臨時性或人力派遣工作者57.8萬人，占總就業人數4.99%(因為同一分工作若兼具臨時、派遣工作特性，則分別計算，因此就業人數占比高於6.95%)。

分析從事非典工作原因，以「職類特性」（指該項工作多具臨時、短期等工作特質，如營建工）30.8萬人或占38.35%最多，較112年增加0.22個百分點；因「兼顧家務」占19.25%，「偏好此類工作型態」占16.14%，「求學、受訓」亦占13.94%；因「找不到全時、正式工作」者占比降至7.21%，較112年減少2.44個百分點。

從年齡觀察，80.4萬非典工作者，45歲以上41.7萬人、占比51.9%最多，其次是25-44歲24.2萬人，占比30.1%，15-24歲14.5萬人，占比18.0%，其中以25-44歲從事非典工作者年增3.79%最多。

主計總處分析，15至24歲青少年因多屬求學期間，從事非典型工作14.5萬人占其就業人數20.01%；25至44歲非典型工作者24.2萬人，占其就業人數4.21%，主因「職類特性」；45歲以上非典型工作者41.7萬人，占其就業人數8.17%，也是以「職類特性」占41.45%最多，「兼顧家務」占26.21%次之。

至於「想改做全時、正式工作」非典型工作者10.4萬人或占12.96%，較112年減1.86個百分點；各年齡層「想改做全時、正式工作」之占比，以25~44歲者之17.35%較高，45歲以上及15~24歲者均為1成左右。

對於想改做全時人數及占比都下降，主計總處官員解讀，因為偏好職類特性而從事非典原因增加，因「找不到全時、正式工作」者占比則下降至7.21%，顯示從事非典已非過去大家想像是找不到全時工作，不單純是經濟考慮，也可能是偏好多元就業彈性型態工作。另外因兼顧家務原因從事非典比率則從去年17.02%上升到今年的19.25%，也反映國人照顧家務需求。

今年5月失業者40萬人中，14.7萬人曾遇有可以工作的機會卻未就業，主要原因為「待遇不符期望」占69.01%，「工作地點不理想」、「工作時間長短不適合」分占10.40%及9.11%。

至於25至64歲主要工作年齡非勞動力有293.5萬人，其中仍有就業意願者18.6萬人、占6.33%；無就業意願者274.9萬人中，女性占7成2，主因做家事或照顧家人。

值得注意的是，15至49歲有偶婦女勞動力參與率為78.39%，20年來上升18.51個百分點，其中子女均未滿6歲之有偶婦女上升18.62個百分點最為明顯。