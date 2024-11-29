上班族壓力大…心理醫師示警：遇「5大反常狀況」該重新省思工作

在工作和職場上，人們也許都會遇上不同的壓力，但更要小心這些壓力，很可能是憂鬱症的前兆。

你喜歡自己的工作嗎？這個問題相信對許多上班族來說，大概都很難迅速給予正面積極的回答，在職場上打拚無非就是為了賺錢，唯有好的經濟條件才能養家活口、生活無虞，若是想成家立業，事業的維繫更是關鍵。

但曾幾何時，在汲汲營營和庸庸碌碌的人生裡，人們幾乎有泰半的光陰都奉獻給工作，雖說工作的目的本質可能就令人厭倦，但如何能找到自己擅長、喜愛又同時能勝任的職務，還真不是一件簡單的事。

事實上，人們在工作中都會經歷起起落落，但如果艱難的日子正在成為你的新常態，你可能正在經歷全世界約3億人正在經歷的事情——憂鬱症。心理醫師雪農加西亞（Shannon Garcia）就說，憂鬱症是一種心理健康狀況，可能表現出極為明顯的悲傷和疲憊，但很多時候，它也可能以意想不到的方式出現。

如果在職場有這些狀況，可能是憂鬱症前兆

她說，職場上的憂鬱症，有時常常被上班族忽略，這些工作上的憂鬱症狀會悄悄出現在自己身上，因為人們通常會對自己的要求非常嚴格、強迫自己在工作上擁有好的表現，而不是認清自己面對壓力的本質。

而在職場上持續的絕望感、娛樂興趣減少、體重暴增或暴瘦、睡眠障礙、失眠、過度疲勞，或感覺自己在職場上缺乏競爭力、毫無價值或難以集中注意力等，都可能是憂鬱的前兆，很可能會影響生活節奏。

心理醫師強調，以下這些症狀，很可能是在職場上出現憂鬱症的警訊，如果發現自己漸漸在工作上符合下述條件，也許該重新省思自己的工作，因為你可能正被自己壓得喘不過氣。

1、你的工時可能比以往都來得還要更長

工時比以往都來得更長。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

憂鬱症因人而異，有些同事可能永遠不會知道你正在應對憂鬱症，因為在外人看來，你仍然是一名勤奮、可靠的員工，而且工時愈來愈長也沒發現。

專家說，對於那些透過成就和事業中獲得認可的成功人士來說，憂鬱症可能讓他們看起來更加活躍，因為你想要力求表現、期待自己的成績能夠被他人看見。

此外，某些面臨婚姻破裂，或必須長時間照顧生病家人的同事來說，他們某種程度上會更盡可能地選擇不要回家，或是願意進行長途出差，甚至主動接下充滿挑戰性的專案和業務——因為工作上的被認可，比面對婚姻的失敗和不健康的家人，那種感受可能更好。

2、你曾經很愛跟同事打交道，但現在卻不愛互動

心理醫師強調，一個人在工作上與同事的互動方式，也許可以幫助自己理解自己正面對糟糕的一天，還是其實遭遇更深層的心理相關問題，因為刻意與同事疏遠和孤立自己，是憂鬱症常見的兩種症狀。

「這有點像是以前特別積極參與會議的人，現在在會議上變得異常安靜，也許他會選擇最角落的位置，或是乾脆直接缺席會議。」專家說，「或一個可能在下班後經常和同事相約吃飯的人，會漸漸躲避和逃避和同事與主管的互動，外人可以很明顯發現他舉動上不一樣的地方。」

在一些極端的案例中，表現出這些行為的人，可能會在工作上遇到麻煩，甚至有面臨失業的風險，這也可能導致羞愧和內疚的惡性循環。

3、你可能經常遲到，甚至無法按時完成工作

無法按時完成工作。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

心理醫師分享，如果準時上班，和按時交出工作進度都變得困難，這可能也是憂鬱症的前兆。

在一個臨床案例中，「有一個人原本很喜歡自己的工作，積極參與每個他所負責的項目，並和同事有許多互動和聯繫；但當他開始變得低落且沮喪時，他開始變得消極且經常遲到，進而不再和他人聯繫。」

後來主管和同事發現狀況不對，積極鼓勵他尋求幫助，幸運的是他做到了，透過抗憂鬱症的治療和改變飲食、生活，他才漸漸好轉。

4、你在工作中經常發脾氣

「憂鬱症不只會讓人心情低落，它還會讓人變得煩躁而且易怒。」

心理醫師說，如果每一個小煩惱、任何一件小事都會讓你在工作上陷入困境，那可能是個警訊，這需要更深入的調查背後的原因，憂鬱症患者會表現出明顯的壓抑或憤怒症狀，同事很有可能成為被遷怒的目標。

在這樣的狀況下，你可能會發現自己很容易被每個人、每件事情惹惱，你對你的同事、客戶還有任何工作上的資訊都沒了信心，這基本上就是憂鬱的徵兆。

5、你對曾經熱愛的工作，失去了熱情和興趣

失去對工作的熱忱。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

職場上暫時性的無聊任務，和長期令人擔憂的枯燥乏味是有所區別的，當你對自己過往可能曾經很熱愛、充滿熱情的工作突然變得沒興趣時，可能要思考背後可能的原因。

心理醫師分享，你可能會漸漸發現自己在工作上只是茫然地盯著螢幕、假裝很忙，或者只處理各種無關緊要的小事，憂鬱症會導致人們失去興趣，這種不在乎會影響到以往的日常，讓你覺得工作也沒有意義。

如果懷疑有憂鬱症該怎麼辦？

心理醫師強調，「身體跡象和心理訊號可以提醒你，可能是時候承認這些不舒服的感覺了。」

當你感到沮喪和憂鬱時，你可能不想讓任何人知道，並且會覺得這件事情不值得朋友的支持。但事實上，與一些值得信賴的朋友和親人溝通、對話，或許正是你所需要的，這可以幫助你避免退縮和孤立。

「開始治療憂鬱症的最好方法，就是與人談論它。」專家說，你可以向朋友或親人敞開心扉，讓他們知道你正在經歷什麼以及憂鬱症如何影響你。

「要知道的是，憂鬱症很常見，而且治療效果通常很好。」心理醫師表示，「如果發現自己感覺像罹患憂鬱症，那麼與醫生或心理健康專家交談至關重要。」

憂鬱症常常迫使人孤立無援、漫無目標、胡思亂想、對自己不友善——要記住的是，它雖然是一種很嚴重的心理狀況，但只要積極治療，是可以改善和痊癒的。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

（本文出自2024.11.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）