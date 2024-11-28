台灣虎航、星宇航空接力上市 旅遊業11月徵才4.3萬人

台灣虎航（6757）與星宇航空（2646）接續在第4季上市，觀光旅遊業蓬勃發展。104人力銀行28日表示，徵才資料庫顯示，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，已超越COVID-19疫情爆發前水準。主要職務地勤、空服員、導遊、領隊、飯店工作人員等，月薪區間落在3.2萬到6.4萬不等。

此外，104人力銀行觀察發現，隨著OTA(Online Travel Agent)線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中，資深工程師年薪上看200萬。

今年，你出國旅遊了嗎？觀光署統計，今年1到9月累積已有1,275萬人次出國，比去年同期成長51.4%。旅遊業暢旺，帶動企業徵才增強。104人力銀行觀察最近十年每年11月旅遊徵才趨勢，COVID-19疫情爆發前，平均每年11月徵才2.5至2.9萬人，COVID-19爆發後2020年徵才動能降至2.3萬人，2022年隨國境解封，2024年11月工作機會已增到4.3萬人，兩年反彈幅度達75%。旅遊業大復甦，最近三年，希望從事旅遊休閒職類的求職者人數逐年增長，三年成長約7%。

104人力銀行用大數據觀察旅遊業主要職務薪資行情發現，空服員平均月薪6.4萬、導遊5.7萬、領隊5.4萬、地勤4.4萬、飯店工作人員3.2萬。

疫情過後，旅遊業除了工作機會增多、求職者意願提升之外，也出現以下新趨勢，包括：數位化、高端化和永續經營化。