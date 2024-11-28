幫公司轉虧為盈沒年終！尾牙抽獎沒份 她離職半年驚覺遭霸凌

勞動部一名公務員之死引發輿論檢討職場霸凌。一名女網友在Threads曝光自己在職場的遭遇，表示被公司強迫接手管理職後，因自認不適合多次推辭，沒想到在尾牙時竟發現自己的抽獎資格被拉掉；在與一名同事合力將業績轉虧為盈後，年終竟直接跳過不發放，讓她氣到數度提離職，在離職半年多後仍走不出這一場職場霸凌惡夢。網友見文在打氣之餘，也格外心疼原po的職場遭遇。

原po細數公司一連串不當的對待情事，表示自己從去(2023)年開始被迫接手管理職，無論在接手前後都向公司數度反映無法勝任，公司卻遲遲都未換人。直至尾牙抽獎時，發現自己和另一名懷孕的同事，其抽獎資格被直接拉掉，現場抓包後，公司竟將秘書拉到旁邊，最後含糊帶過此事。

原po還抱怨，和另一名後勤將公司虧損數年的業績，在2023年轉虧為盈，但該年年終卻直接掛0不發放，且業務還從原本5人的編制縮減到剩她1個，讓她心寒離職，在對上司挑明說「你就是不喜歡我」之後，直接發信給人資，並壓上法定的離職日。

令人難過的是，原po雖然至今已離開前東家逾7個月，但始終走不出這一場被霸凌的惡夢，直至最近才開始慢慢找回自信；尤其是在近期霸凌輿論發酵，更讓她驚覺到原來過去的職場遭遇是被霸凌了。因為在工作期間霸凌的事件還很多，剛開始都覺得「那是正常的」，而默默忍受，直到發覺自己越來越沒自信，產生自我懷疑，才發現受到不當對待。

網友對原po的遭遇感到相當心疼，有人表示職場就是職場，不必放感情把公司當家，也有網友說，剛出社會的前幾年，都會在辦公桌放個人小物，現在則是桌面乾淨到明天就可以離職的程度。

有網友建議，若任職的公司只是壓迫你們的才能，讓你們越來越委屈，不用眷戀太多直接離職，未來只有更好，「相信自己，離開鳥地方，你的世界會更海闊天空」。

還有網友透露自己也是一肩扛下所有業務後被新主管霸凌，而老闆選擇相信新主管的說詞，要他當天下班就離職，讓他同樣在離職後4、5個月走不出來，覺得自己好爛，其後才透過重訓和運動拉升自信。