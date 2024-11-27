辦公室無隔間…新人想提離職怕同事全聽見 網教談話起手式：要走的最大

對於剛入職的新人來講，開口提離職確實需要勇氣。近日有網友發文，表示自己入職不到兩個禮拜就想離職，但不知道怎麼開口。

原PO在Dcard發文，表示自己剛入職不到兩個禮拜就想離職，但由於自己沒有老闆的line、email或是電話，因此只能直接找老闆面談。

原PO表示公司的辦公室是開放式的，同事之間沒有隔板，老闆的辦公室通常不關門，基本上講什麼話大家都聽得很清楚，她覺得在大家都聽得到的情況下提離職真的很尷尬。同時她也擔心，自己直接進老闆辦公室，說「老闆，請問方便跟你談談工作嗎」會顯得很隨便，只好詢問網友有沒有更好的說法。

文章引來大量網友留言，不少人認為直接講就好了，不用多想，「你直接走進去講就好了，這也沒什麼好丟臉的，被別人聽到又怎樣」、「直接講啊，離職的最大」、「就直接提就好，如果下定決心要走被聽到有差嗎」。

也有網友建議原PO寫離職信，「趁老闆不在辦公室的時候把離職信放他桌上，他看到自然會叫你進去關門談」、「直接寫好離職單放他桌上」、「寫辭職信，我之前故意提早到，然後把辭職信給老闆」。

還有網友分享自己的談話起手式，「想要談薪水的起手：老闆打擾，我有些職涯的議題想和您討論。想要迅速走人的起手：老闆您好，我有些個人事項想和您報告。想要裝作很不得已的起手：老闆您好，我有件很沉重的事需要向您報告。想要撕破臉的起手：老子要閃了，掰。上述方法自己挑，你不是第一個離職的也不會是最後一個，其實沒這麼多人在乎你的形式」。