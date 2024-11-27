入職半年沒事做？她憂以後「什麼都不會」直言壓力大 網提醒：會沒競爭力

平時我們只會聽到有人抱怨自己的工作太忙，但近日卻有網友發文，表示自己的工作太閒了，甚至讓她感到有些不安。

原PO在Dcard發文，說自己從事這份工作已經半年，月薪6萬左右。在公司裡，除了她以外的同事都忙到爆炸，但原PO卻很閒。即使她從進來第一天就瘋狂詢問同事有沒有工作可以分配給她，但半年過去了，她還是一樣閒，這讓她很有壓力。

原PO表示，每次自己詢問有沒有工作時，同事們都會說她幫不上忙，也不找她討論事情，每次都是她主動加入討論，有時甚至只能偷聽，再上網查不懂的地方，跟主管反應能不能給自己多一點工作也沒有下文。

原PO說朋友都叫她繼續裝忙就好，但她擔心以後會突然要接手工作，但自己在新人時期根本沒接觸過，會被說「來那麼久什麼都不會」。她也害怕其實同事都知道她很閒，並默默記仇。

原PO認為目前的工作與自己應徵的完全不一樣，找工讀生處理也可以。原PO表示現在有點難度或業務核心的都被同事做了，有時開會還會略過她，甚至連公司資料庫的帳號密碼也不給她，讓她覺得只是每天出現在公司浪費生命。

文章引來大量網友留言，有不少人有相同經歷，「我也很閒，每天平均工作量小於兩個小時。一開始沒人給我工作，我會覺得自己不被需要很內耗。現在待快兩年上班時間就放飛自我，用來充實自己其他技能，不丟工作給我是公司的問題，我就繼續當薪水小偷」、「跟我一模一樣，進來半年了，同事超忙我超閒，很心虛。都沒人教我，學不到東西，超怕之後突然被丟案子然後說來多久了都不會」。

也有人提醒原PO要增進自己的能力，防止失去競爭力，「聽起來是能力沒有被信任，這樣久了就沒競爭力了，年資越來越深，薪資可能也越來越高，但能力跟不上」、「那就自己利用時間學新東西，或做做副業，不用太在意他們眼光，反正薪水照領，邊面試也可以啊，等自己有離職的底氣時再走」。