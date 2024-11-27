科技業很乏味…工程師辭職改賣滷肉飯 親朋好友全罵「笨」

每個人的人生志向並不相同，如對生活感到厭倦，改變環境也是一種選擇。一名網友發文，稱他原本待在科技業，雖然待遇不錯，但覺得工作很「乏味」，甚至感到有點痛苦，因此轉換跑道去賣「滷肉飯」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己進到了不錯的公司，福利很多，薪水4萬也讓他很滿意，但做了2個禮拜，才發覺在廠區裡工作真的很「乏味」，找不到對工作的熱情，一開始覺得在科技業當「工程師」頭銜好聽，但這種環境對他來說有點痛苦，因為他更喜歡與人互動。

原PO表示，他更喜歡煮菜和吃小吃，因此有想要轉換跑道，去「滷肉飯」店工作的想法，而且他一開始的人生目標本來就是自己開一間小吃店，所以就直接提離職。然而身邊的長輩和朋友都覺得他很「笨」，竟然主動離開鐵飯碗，但原PO相信自己，並表示更有動力去學習，朝著開店的夢想邁進。

此文一出，不少網友支持他的想法，「每個人喜歡的工作跟生活型態本來就不一樣，如果你覺得產線的工作真的很無聊，比較喜歡跟人家互動那你就可以換工作啊，這世界本來就不是只有科技業而已」、「人生不是只有盲目追求名利，當著他人的奴隸勞工，那樣不一定快樂」、「做好自己喜歡的事，就會閃閃發光」。

也有網友表示很欽佩原PO，這是很勇敢的決定，「興趣無法當飯吃的時候業餘也只能是興趣，但您今日放棄當紅炸子雞（科技業），這真的挺有勇氣的，更別說為了夢想興趣等，每個選擇都有相對風險，即便艱辛也不要放棄，堅持自己選擇」。