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中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱表示，會請中華電信跟勞方溝通協調。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱表示，會請中華電信跟勞方溝通協調。記者周湘芸／攝影

中華電信公司今年持續獲利，第3季營收達556.1億元，創近7年來同期新高，中華電信工會認為，全年員工總薪資福利相較8年前減少逾10億元，明天上午10時將於交通部集結，要求中華電信公司大股東交通部，督促中華電信儘速為員工調薪以及對等協商。對此，交通部長陳世凱表示，會請中華電信跟勞方溝通協調。

中華電信工會表示，去年9月與公司達成階段性合意，於今年7月1日以前暫緩罷工投票，目前約定期限已經結束，工會對於目前諸多訴求與議題，在勞資協商會議中，完全感受不到資方的誠意，團體協約進度更是嚴重落後。明天上午將至交通部集結，再遊行至總公司大樓向高層抗議並且準備夜宿。

中華電信工會此次提出3大訴求，包括中華電信公司應提高員工每月薪資7500元，交通津貼3000元；中華電信公司與工會團體協約協商應誠信協商，立刻補足進度；中華電信公司應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。

陳世凱指出，會請中華電信跟勞方溝通協調，中華電信是一間上市櫃公司，有公司治理的內涵，希望他們勞資雙方好好協議。

中華電信 交通部長 薪資

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