中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議
中華電信公司今年持續獲利，第3季營收達556.1億元，創近7年來同期新高，中華電信工會認為，全年員工總薪資福利相較8年前減少逾10億元，明天上午10時將於交通部集結，要求中華電信公司大股東交通部，督促中華電信儘速為員工調薪以及對等協商。對此，交通部長陳世凱表示，會請中華電信跟勞方溝通協調。
中華電信工會表示，去年9月與公司達成階段性合意，於今年7月1日以前暫緩罷工投票，目前約定期限已經結束，工會對於目前諸多訴求與議題，在勞資協商會議中，完全感受不到資方的誠意，團體協約進度更是嚴重落後。明天上午將至交通部集結，再遊行至總公司大樓向高層抗議並且準備夜宿。
中華電信工會此次提出3大訴求，包括中華電信公司應提高員工每月薪資7500元，交通津貼3000元；中華電信公司與工會團體協約協商應誠信協商，立刻補足進度；中華電信公司應立刻與工會協商65歲屆齡員工延後退休方案。
陳世凱指出，會請中華電信跟勞方溝通協調，中華電信是一間上市櫃公司，有公司治理的內涵，希望他們勞資雙方好好協議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言