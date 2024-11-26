中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

高薪可能會伴隨著高壓，讓人生活品質大打折扣。日前有位女網友表示，她做過20幾份工作，遇過職場霸凌、輪班導致身體變差，這些都是家常便飯，最後搞到自律神經失調，直到她放棄高薪工作，也遇到好同事，雖然月薪不到3萬，但原PO直言「我低薪，但卻過得比過去開心」。

2024-11-25 17:19