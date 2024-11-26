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面議薪資門檻上調至5萬 求職者真能受惠？專家這樣分析

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
勞動部擬修法調高徵才薪資揭露門檻，引發各界關注。面議薪資門檻上調至五萬，對於新鮮人而言，是否能有效提升薪資待遇。示意圖／Ingimage
勞動部擬修法調高徵才薪資揭露門檻，引發各界關注。面議薪資門檻上調至五萬，對於新鮮人而言，是否能有效提升薪資待遇。示意圖／Ingimage

勞動部修法調高徵才薪資揭露門檻，引發各界關注。面議薪資門檻上調至五萬，對於新鮮人而言，是否能有效提升薪資待遇？專家指出，單純提高門檻並非萬靈丹，更重要的是建立透明的薪資資訊機制。

薪資透明已成為全球趨勢，許多國家紛紛祭出相關法規。勞動部此次修法，是考慮新鮮人缺乏談薪水的資本。

薪資查詢平台《比薪水》分析，此舉有助於提升薪資透明度，但台灣中小企業眾多，相較於大型企業，新鮮人的起薪普遍較低，新鮮人較難錄取四萬元以上的中高階職缺。單純提高面議門檻，主要影響的還是高階職缺。

薪資透明帶動市場良性競爭，當求職者了解各公司薪資範圍，企業就必須提供更有競爭力的薪水、福利吸引人才。但是，如要更進一步，完全取消薪資面議，其實也不切實際。同一職位的薪資本就會因求職者年資、能力而有所差異，企業需要彈性反映個人價值。

《比薪水》執行長陳致宏認為，要真正解決薪資不透明的問題，關鍵在於建立自發性的資訊透明機制。透過薪資查詢平台，讓工作者匿名分享薪資，更能反映真實的市場行情。當企業在徵才時提供「三萬到五萬」的範圍吸引求職者，實際核薪卻為下限時，平台揭露的真實薪資資訊，就能幫助求職者了解真正的薪資行情。

陳致宏強調：「作為台灣最大的薪資查詢平台，我們始終相信，薪資透明是勞動市場進步的基石。政策固然重要，但真正能促成改變的，是來自工作者的力量。當工作者願意分享資訊，就能一步步建立公平的就業環境，成為台灣擺脫低薪的關鍵力量。」

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