薪水低卻買到快樂？ 29K上班族分享：過得比以前好

高薪可能會伴隨著高壓，讓人生活品質大打折扣。日前有位女網友表示，她做過20幾份工作，遇過職場霸凌、輪班導致身體變差，這些都是家常便飯，最後搞到自律神經失調，直到她放棄高薪工作，也遇到好同事，雖然月薪不到3萬，但原PO直言「我低薪，但卻過得比過去開心」。

一名女網友在Dcard發文表示，她今年剛過30歲，但工作一直不順利，本科是醫療相關產業，換了20多份工作，卻遭遇了職場霸凌、輪班，把自己搞到自律神經失調、胃潰瘍、失眠，還要看身心科跟心理諮商，加上她的個性高敏感又內向，不擅長處理人際關係，所以讓她在職場上很吃虧。

不過原PO表示，「我今年終於找到比較適合我的職場環境了，因為我放棄高薪，目標以做得長久為主，終於找到一份實驗室的工作，同事只有男工程師，年齡也相仿，所以不會搞心機，也不會冷眼旁觀我，讓我覺得第一次擁有好同事，開心自己被接納了」。

原PO指出，「這份工作的缺點是低薪，月薪只有2萬9千元，年終2個月，但優點是可以正常上下班、見紅就休、作息正常，雖然大家說薪水太少，根本存不到錢，但我覺得錢夠用就好，我也沒有任何負債，自由度高才是重點」。文末她強調，「我低薪，但卻比過去開心」。

文章曝光後，網友回應，「高薪不是每個人都想追求的，之前妳是在追求一個自己不喜歡的東西，妳現在找到自己在意的東西了，恭喜妳！有些人到退休還找不到的」、「真的工作開心就好，錢可以再賺，現在開心以後也會開心。先開心，再慢慢努力」、「工作愉快最重要」。

也有網友分享自身經驗，「羨慕妳！我在科技業被操爛，最近也在思考工作是為了體驗生活，是不是快樂才是最重要的」、「我也是，我在南部看身心科兩年，工作都不順，原先有一個4萬左右的工作，但壓力很大，後來找了一個沒有同事的社區清潔員，2萬9千元，每天過得超級悠哉，上午一小時掃一掃，下午再一小時掃一掃，其它時間跟保全大哥聊天，或是坐在樓道滑手機，上頂樓吹風看風景」。