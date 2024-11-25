演唱會點燃缺工潮 舞台搭設員薪資6～8萬、職缺年增17%

年底的台灣很熱鬧！歌迷引頸企盼的天王周杰倫將於12月5日到12月8日登上台北大巨蛋連唱四天，而魅力天后張惠妹也宣布12月開唱五場包含跨年，成為進駐台北大巨蛋首位跨年檔期的超級大咖，還有超級天團五月天的跨年演唱會、香港天王郭富城的世界巡迴演唱會，將從12月27日起一連三天在小巨蛋熱力開唱，另外超過260億次串流收聽天量的搖滾天團魔力紅，也宣布明年2月14日西洋情人節壓軸登場高雄世運主場，可望吸引大批樂迷跟隨到場，而曾經榮獲葛萊美獎肯定的性感流行天后凱莉米洛明年3月也將降臨高雄，預料再度掀起一波回憶殺。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，自今年底到明年三月，從北台灣到南台灣，規模大小不一的演唱會陸續登場，為當地城市帶來大量人潮及商機，直接受惠產業鍊包括餐飲美食、飯店旅宿、交通運輸等蓬勃發展。籌辦一場演唱會，需要精密的策劃及管理團隊，動用的人力相當浩大，包括製作人、活動策劃、燈光音響人員、舞台搭設人員、影像技術操作、特效技術人員、場地管理、導引人員、醫療團隊等，1111人力銀行整理盤點「幕後執行」的人力需求有高達5,484個工作機會，其中包括「藝術總監」、「導播」、「攝影師」、「攝影助理」、「舞台搭設人員」、「燈光音響技師」等多樣職缺都求才若渴。

其中以「舞台搭設人員」一職需求度最火燙，目前釋出近500個工作機會，相較去年同期顯著成長17%，有企業開出不限工作經驗、不限學歷、不限科系的寬鬆徵才條件，積極徵求學徒，甚至以6~8萬的高薪待遇聘請舞台搭設高手，可說是就業市場的技術藍海。

曾仲葳表示，舞台搭設人員在前置工程作業要進行整合協調、製作發包、現場施工監造等，負責舞台結構的搭建與拆卸，運用基本木工及電工技能來佈置各類舞台，工作型態必須配合進場時間，夜間施工及假日工作已是習以為常，工作項目依複雜程度不一，需要透過團隊合作協力完成，所以良好的溝通能力很重要，力求確保符合設計要求及品質，避免藝人在舞台上發生意外受傷事故。

觀察舞台搭設人員的薪資行情，工作年資一年以下的學徒身份，平均薪資約落在2萬9到3萬3之間，工作經驗兩年以上者，月薪拉高在4-5萬，由於這份工作很吃技術，隨著經驗及資歷的累積，老師傅熟手的薪資行情看漲，平均月薪提升至6-８萬元，加班費及獎金另外計算。

1111人力銀行總經理張篆楷指出，執行一場演唱會需要運用大批臨時工作人員，包括現場動線導引、驗票、維持秩序、販售商品等，製作公司會透過合法管道招募短期工讀生，例如人力銀行、人力派遣公司，因此要提醒的是，如果在社群平台看到「演唱會招募工作人員」、「不用存摺證件、不用押金」的不明廣告訊息，還要求職者加入LINE帳號並填寫詳細個人資料，一旦看到這類徵才廣告，就要提高敏感度，建議可以瀏覽檢查臉書粉專的透明度資訊，若是新成立不久，而且沒有官方認證標示，還急於投放廣告來招募人員，極有可能是釣魚詐騙手法，求職者要小心提防，避免誤入陷阱。