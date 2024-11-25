見證歷史！12強中華隊奪世界冠軍 2家公司嗨爆宣布放假一天

世界12強棒球賽，中華隊以0:4擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，也是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，全台嗨翻。兩家公司也為了慶賀中華隊奪冠，宣布今天25日放假一天！

網路溫度計在昨晚中華隊奪冠後，在threads上宣布，「我們今晚一同見證了光榮的歷史時刻，為了慶賀，在此宣布大數據股份有限公司全體同仁25日放假一天」。

發文後不少人也紛紛留言，「幸福企業」、「太好了吧」、「別人的公司都不會讓我失望」、「最有溫度的公司」、「我們公司也不用上班」，還有人開玩笑說「日商員工明天請注意表情管理」、「我是日商，我明天該不會還要加班吧？」。

另外趨勢科技也宣布，這場勝利不僅是一場體育比賽的完美詮釋，更是一份來自中華隊的驕傲，讓台灣人又再次凝聚、心手相連，這是國家棒球史上又一大里程碑，慶祝這台灣歷史上的一刻，我們最酷的CEO決定台灣趨勢25日放假一天。