快訊

中華隊奪冠…郭國文要「辜仲諒加碼1億」網轟丟臉 游淑慧：立委好大笑死人

12強賽／日本人的風度！輸球不出惡言 中華隊開轟讚「打得好」

Team Taiwan！台股開盤上漲91.7點 台積電上漲5元

見證歷史！12強中華隊奪世界冠軍 2家公司嗨爆宣布放假一天

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊前進東京巨蛋，迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊前進東京巨蛋，迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／東京攝影

世界12強棒球賽，中華隊以0:4擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，也是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，全台嗨翻。兩家公司也為了慶賀中華隊奪冠，宣布今天25日放假一天！

網路溫度計在昨晚中華隊奪冠後，在threads上宣布，「我們今晚一同見證了光榮的歷史時刻，為了慶賀，在此宣布大數據股份有限公司全體同仁25日放假一天」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

發文後不少人也紛紛留言，「幸福企業」、「太好了吧」、「別人的公司都不會讓我失望」、「最有溫度的公司」、「我們公司也不用上班」，還有人開玩笑說「日商員工明天請注意表情管理」、「我是日商，我明天該不會還要加班吧？」。

另外趨勢科技也宣布，這場勝利不僅是一場體育比賽的完美詮釋，更是一份來自中華隊的驕傲，讓台灣人又再次凝聚、心手相連，這是國家棒球史上又一大里程碑，慶祝這台灣歷史上的一刻，我們最酷的CEO決定台灣趨勢25日放假一天。

世界棒球12強 網路溫度計 趨勢科技

延伸閱讀

12強賽／從一路被唱衰到奪冠 中職年輕小將令人刮目相看

狂賀！中華隊奪冠 蔣萬安宣布運動中心新樂園等免費好康

空軍將派機迎接12強冠軍中華隊 熱焰彈夠用

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

相關新聞

見證歷史！12強中華隊奪世界冠軍 2家公司嗨爆宣布放假一天

世界12強棒球賽，中華隊以0:4擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，也是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，全台嗨翻，兩家公司也為了慶賀中華隊奪冠，宣布今天25日放假一天！

女秘書請生理假遭刁難 怒將「帶血衛生棉」丟主管桌上

依法規定女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，然而其實有許多公司並不允許生理假。有網友分享，公司女同事請生理假遭刁難，她氣到直接將「帶血衛生棉」丟到主管的桌上，接著轉頭走人。其他人直呼「我一直想做的事居然有人實現了！超猛！」

她勸不要隨便踏出舒適圈 一票過來人有共鳴：每天都很痛苦

每個人找工作的想法不同，不論是想挑戰自己還是想輕鬆一點，都大有人在。一名女網友有感而發地奉勸大家不要隨便踏出舒適圈，因為會被折磨到心態變得很負面，貼文也讓不少過來人心有戚戚焉。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。