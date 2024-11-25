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不爽背黑鍋！OL怒嗆主管「只會找戰犯」 事後煩惱：該道歉嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友時常被主管刻意針對，有次她終於忍不住反嗆。示意圖／ingimage
一名女網友時常被主管刻意針對，有次她終於忍不住反嗆。示意圖／ingimage

職場中，如遇到上司或同事有意針對，應及時反映。一名女網友發文，稱她的主管時常有意針對她，某次當眾指責她時，她終於忍不住反嗆主管，但也煩惱是否需要道歉。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是很和善的人，不喜歡與人爭辯或起衝突。但或許在他人眼中好欺負，主管時常會把過錯推給她，一開始她並沒有意識到主管是故意這麼做的，以為只是誤會她而已，到後面越來越過分才意識到問題。

原PO透露，前幾天主管走到她的座位，在所有人面前大聲質問她根本沒做的事，她解釋後還是硬把錯誤扣在她頭上，甚至找幫手一起跟她爭辯，讓她忍無可忍，直接嗆主管：「妳沒事的時候就只會坐在那裡偷懶，有事發生就想把錯扣到我頭上是怎樣？不會解決問題只會找戰犯」，他們沉默後就默默回各自座位了。

原PO坦承，她不知道嗆主管是不是正確的，但她認為如果不發飆一次，公司發生問題都會推到她頭上，最後詢問網友：「我是否需要為了那天發飆向主管道歉？」

此文一出，不少網友同意她的做法，「不用道歉，妳怒吼回去，主管跟幫手都沉默就表示基本上妳說對了」、「沒必要為了正確的事情道歉，他才要道歉」、「有些主管就是要這樣被嚇一下，不然他們就會狗眼看人低」、「妳是正確的，不要道歉不要示弱」。

也有網友分享反擊主管的經驗，「曾經有份工作，剛進去沒多久，老鳥講話很不客氣，結果被我罵到狗血淋頭」、「我常常嗆我主管，連老闆都嗆，如果就事論事但他們玻璃心的話，那這個地方不待也罷」、「前陣子也為了工作上的事跟主管吵架，每次都把錯推到妳身上妳還要道歉什麼」。

主管 職場

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