女秘書請生理假遭刁難 怒將「帶血衛生棉」丟主管桌上

依法規定女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，然而其實有許多公司並不允許生理假。有網友分享，公司女同事請生理假遭刁難，她氣到直接將「帶血衛生棉」丟到主管的桌上，接著轉頭走人，其他人直呼「我一直想做的事居然有人實現了！超猛！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，他的公司有許多看得到吃不到的福利，生理假就是其中之一，近日公司的秘書向主管請生理假，主管百般刁難，要求她提出請假證明，秘書氣得轉頭就走。他本來以為秘書放棄請假，想不到幾分鐘後秘書出來，並將帶血的衛生棉丟在主管桌上，接著便請假離開。

有網友分享因為生理期遭刁難的經歷，「以前唸書的時候生理期無法上游泳課，老師要求我們趴下，他一個一個用竹棍拍我們屁股，測試是不是真的生理期來有墊衛生棉，回想起來覺得好噁、好可怕」、「我也想有這種勇氣，有男主管跟我說：請生理假為什麼不前幾天告知，也有女主管說：妳每個月都這樣，沒有解決辦法嗎？」、「我們公司生理假要醫生證明」、「直接拿帶血衛生棉出來真的好厲害，之前也遇過學校老師要家裡女孩提出證明，我是回老師『是不是要拿衛生棉給妳看才能請假？』那位老師自己也是女性，搞不懂為何這樣為難」、「幹得好，曾經我差點氣到把沾滿經血的內褲拍給老闆」。

據性別平等工作法規定，女性受僱者因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算。 前項併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。