經部113年新進職員甄試增額錄取238名 錄取率升至9.32%

經濟部人事處22日表示，經濟部所屬事業機構113年新進職員甄試，增列需用名額計238名。

經濟部指出，依據113年新進職員甄試簡章規定，各用人機構得視業務需要，於其預算員額範圍內，提報各類別增額人數，並經甄試委員會同意後，由試務處於初(筆)試放榜前公告。

本次甄試共計招考23個類別，原公告暫定錄取人數共計826名，惟綜合考量人員非預期性退離及因應業務推展所需，經用人機構依據實際業務需求提報後，共計增列238名。

分別為企管20名、人資2名、財會6名、資訊18名、統計資訊3名、政風1名、法務1名、地政5名、土地開發1名、土木29名、建築2名、機械25名、電機72名、儀電23名、環工5名、職業安全衛生5名、化學3名、化工製程17名。

經濟部表示，增額後本次甄試錄取總人數為1,064名，以今年首節實際到考人數11,419人計算，錄取率將由7.23%提升至9.32%。