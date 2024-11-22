她勸不要隨便踏出舒適圈 一票過來人有共鳴：每天都很痛苦

每個人找工作的想法不同，不論是想挑戰自己還是想輕鬆一點，都大有人在。一名女網友有感而發地奉勸大家不要隨便踏出舒適圈，因為會被折磨到心態變得很負面，貼文也讓不少過來人心有戚戚焉。

原PO在Dcard發文表示，為了別人的眼光和期待，我們勉強自己成為他人期待的樣子，但最後得到了什麼？她有感而發地說許多人離開舒適圈後，每天精神折磨，心態也開始變得負面，「開始想到公司的不好、薪水不高、福利很差之類的，最終變成一個負面循環」。

原PO不認為別人的讚賞能彌補我們內心的創傷和愧疚，以及對曾經的不滿，因此每個人都要為自己而活，「在不對的環境當中，久了我們真的會忘記自己是誰，然後迷失自己」。她坦言自己喜歡舒適圈，也勸大家真的不要隨便踏出舒適圈，不然真的會很痛苦。

貼文引起熱議，不少人相當認同原PO看法，「常常也跟一些年輕的同事建議不要太高估自己，你覺得你可以，但事實上就是不可以又超痛苦，這應該也是人生十大錯覺之一了吧，過來人勸世」、「勇於踏出苦難圈，找到自己的舒適圈」、「超級同意+1，每天都很痛苦」、「現在一堆人鼓勵別人踏出舒適圈，或是好高騖遠的人想踏出舒適圈，無疑就是害了自己跟害了別人，舒適圈明明就很好」、「真的…每個人與生俱來的風險偏好、擅長處不一樣，雖然社會會讚頌某些成就與特長，但當我們明顯不適合時，我們不一定要往那邊跑才是唯一正解，留在舒適圈慢慢擴大也是好方法」。

但也有網友不以為然，「踏出舒適圈是給有退路的人做的事，沒有退路的人根本沒那本錢可以跳脫」、「完全就是一個抗壓性偏低的文章而已，談不上什麼心得」、「你這不是跳不跳舒適圈的問題，而是你根本沒有找到更好的工作。大家是越跳越好，你往爛的跳，還把普通的當成舒適圈」。