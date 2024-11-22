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遭辭退卻被塞大量工作 新鮮人拒絕後被公司威脅：可以弄死妳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友遭公司辭退後被硬塞一堆工作，拒絕之後卻被公司威脅。圖／ingimage
一名女網友遭公司辭退後被硬塞一堆工作，拒絕之後卻被公司威脅。圖／ingimage

遇到勞資問題，如有疑慮，應蒐集證據找勞工局申訴，保障自身權益。一名剛畢業的女網友發文求助，她入職一間公司，未料被辭退前丟給她一堆工作，拒絕之後甚至被威脅可以「弄死她」，不僅沒退保也不給辭職單，後來公司還打電話指責她「憑什麼離職？」，誇張的情節讓網友紛紛建議她找勞工局申訴。

一名女網友在Dcard發文，表示她畢業後找了一份工作，未料才做一個半月就被公司通知走人，但在走之前，又丟給她一堆工作，其中包含本來不屬於她的工作，原PO拒絕之後，公司高層竟威脅「說像我這樣剛畢業的年輕人，他們可以直接弄死我」。但原PO態度堅決，通知她離開那天，她當天下午下班就直接提離職了。

原PO搬出勞基法，表示工作未滿三個月，不必提前預告離職，告知離職當天就可以離開公司，更何況是公司叫她離職的，結果公司不僅沒幫她退保，連離職單也不給，害她卡在第二份工作的面試和入職。不僅如此，公司還打電話噴她「憑什麼離職？」，也因為後來都沒去上班，公司又拿「曠職」當理由，想扣她的薪水。對此，原PO詢問網友們如何解決糾紛。

此文一出，不少網友勸原PO蒐集證據，找勞工局申訴，「找勞工局，蒐集資料、錄音、或者有沒有賴（LINE）的對話紀錄，重點是要證明是公司叫妳走的」、「妳離職有無書面資料？公司不得用任何理由扣薪，直接找公司所在地區的勞工局處理最快」、「請洽勞工局」、「妳去找勞工局告知妳的情況，請他們給妳建議跟作法」。

也有網友指出，不要害怕被公司抹黑，「自願離職或被資遣尋找下一份工作，根本不用怕前公司的弄黑抹黑威脅論，現在這缺工年代，威脅恐嚇離職員工證據收集好，可以去法院申告公司」。

勞工局 職場 辭職

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