主管霸凌反說自己是受害者 部桃醫提醒霸凌被害人這樣做

衛福部桃園醫院精神科醫師蘇柏文提醒，職場中，當主管或同事的不當對待致工作氣氛緊張，許多人選擇隱忍，內心的委屈無處宣洩，萌生辭職念頭。然而有些人因經濟壓力，不得不繼續忍受職場高壓，時間一長，失眠、焦慮等身心症狀隨之而來；一些人面對貶低或辱罵後逐漸喪失自信，陷入憂鬱無望，甚至選擇輕生。

蘇柏文指出，面對職場霸凌時，關鍵在於安撫照顧內心的無奈與憤怒情緒，為自己找到支持與出口，建議受害者可以嘗試3種方法：「找同事發牢騷」、「與信任的親友訴說委屈」、「尋求心理專業協助」，釋放壓力並化解心中的負面情緒。

蘇柏文分享臨床遇到許多因職場霸凌而求助的案例，患者因主管公開言語羞辱、否定或貶低、情緒勒索而產生如失眠、手抖、心悸冒汗等症狀，這類霸凌者多為中階主管，許多被霸凌者在目睹同事相繼離職、向人資部門求助無果後，內心的無助感與恐懼感不斷累積，甚至被負面情緒吞噬。

「當被霸凌的心情無法排解時，學會照顧自己的心理健康是第一步」，蘇柏文強調，只有在情緒穩定後，受害者才有力量為自己發聲，甚至有效尋求外界的援助。

蘇柏文說，另一方面，情緒控管不佳的主管往往難以自我反省或尋求協助，他們可能因追求完美或害怕被否定，甚至認為自己才是被霸凌者，將期待落空的恐懼與焦慮投射到他人身上，並透過貶低或否定他人來掩蓋自身責任。