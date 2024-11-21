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公務員比勞工慘？他怨1情況「被綁死在國家」 網兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為，公務員除非考上高考，起薪只有3萬元、加班費比勞工少，於是想問問，「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」。示意圖／ingimage
有網友認為，公務員除非考上高考，起薪只有3萬元、加班費比勞工少，於是想問問，「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」。示意圖／ingimage

不少人認為公務員是鐵飯碗，因此不少人會去念書考試。一名網友認為，公務員除非考上高考，起薪只有3萬元、加班費比勞工少，若離職了，退休金還會少一堆甚至不一定拿得到，於是想問問，「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」。

一名網友在PTT「八卦板」發文，他表示公務員考試錄取率僅5%，除非考上高考否則起薪3萬元，不受勞基法保障，最高可連續加班72小時，但加班費比勞工還少。若遇到不合的主管想離職，退休金會少一大堆甚至不一定領得到，「等於被綁死在國家」，於是忍不住感嘆，「公務員是什麼時候比勞工悽慘的」。

網友紛紛表示，「改了退休年齡之後？」、「已經慘了至少20年，只是勞工低薪讓人產生公務員很爽的錯覺」、「退休金被砍」、「你忘了說不得兼差，除非政務官」、「現在除非文組，不然誰當公務員，高考薪水也很慘」。

有網友則不認同，「你怎不問，這麼慘怎一堆人還去考，邏輯通了就知道答案了」、「不通說再多都枉然」、「從來都沒比勞工慘過」、「勞工的範圍很大，工廠也分等級」。

公務員 加班費 退休金 離職

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