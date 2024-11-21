快訊

共軍殲35珠海航展一閃即逝 作戰能力能超越美軍F-35？

川普當選債市起伏大 債券ETF崛起小資族選項變多

2年沒交租也沒催 暖心房東想起上門找…女租客竟已成白骨

你有領到這麼多嗎？千萬名勞工2024平均年薪80.2萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片
圖為勞工示意圖。圖／聯合報系資料照片

根據104人資學院21日發布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示，千萬名勞工2024年平均年薪80.2萬，半導體103.5萬最多八連霸，五大高薪產業中，除了鞋類紡織品製造業佈局海外，外派機會多墊高從業人員薪資外，半導體、電信及通訊業、電子零組件業、軟體網路業四個為科技相關產業。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，AI熱潮帶動科技業發展，當企業營收增加，面對缺工留才、攬才持續艱困之際，企業更願意與員工共享獲利，提升從業人員的薪資。

細看各職務薪資，根據104人資學院《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》，工程職前五大高薪職務：類比IC設計工程師平均年薪176.2萬、數位IC設計工程師157萬、IC佈局工程師118.3萬、演算法開發工程師110.9萬、資料科學家110.2萬。

工程職前五大高薪職務，均與AI相關，能否掌握AI趨勢，擁有「做AI的」的能力，將是工程職薪水脫穎而出的關鍵。

至於非工程職，前五大高薪職務，受惠於今年上半年房市熱潮，不動產交易員平均年薪152.1萬、專利師110.3萬、汽車銷售類人員與通路開發人員104萬、營建發包人員102.8萬。五大職務中，多為業績或績效帶動整體薪資、以及專業技術職。

工程師 薪資

延伸閱讀

高空作業工人報酬談不攏 發狠割斷保護繩遭判5月

紙風車兒童藝術工程 嘉義義竹鄉10天募款達標

經歷解約風波 金門金沙停車場及運動場再開工

南鐵地下化文資遺構已完成移置 鐵道局：2026年可通車

相關新聞

你有領到這麼多嗎？千萬名勞工2024平均年薪80.2萬

根據104人資學院21日發布《2024-2025台灣地區薪資福利調查報告》顯示，千萬名勞工2024年平均年薪80.2萬，...

2024年終獎金行情出爐！企業預期平均發放1.12個月

2024年年終人人有獎！根據104人力銀行21日發布的最新調查顯示，2024年99.5%企業預期會發年終獎金，平均發放1...

離職得很難看擔心被公司「黑」 過來人建議：有能力不用怕

提離職前夕，許多新鮮人總害怕別人的觀感。日前有位網友表示，他準備在工作滿一年提離職，預告期10天，利用特休再賺7天，算好時間發現可以在月底圓滿離職，但公司會變成找人加上交接期只有3天，他家人也直言「這樣很賤，觀感不好」，讓原PO猶豫「這樣真的很過分嗎？」

公職不簡單！新人嘆事情太多狀況外 過來人分享學習妙招：WIN+G

各行各業職場新人總要度過一段「適應期」，公職也不例外。一名女網友發文求助，她作為公職新人，雖然輔導員初期教她很多東西，但她並沒有融會貫通，形式稍微變化她又不會了，感覺自己一直在「狀況外」，因此請教網友：「去完基礎訓後我真的能進入狀況嗎？」。

好嫉妒！雷包同事「另有高就」她不爽想爆料 網全炸鍋反轟

當看到能力不如自己的同事換了一份更好的新工作，你會有何反應？近日有網友發文，表示一位能力不如自己的前同事找到了一份更好的新工作，讓她覺得相當不公平。

時間自由可睡很晚！她讚「全遠端」生活 過來人共鳴：工作能做更久

在網路發達的現代，上班不一定要到指定地點，「遠端工作」也是選項之一。一名女網友發文分享，她找了一個全遠端的工作，雖然薪水不高但時間很自由，不用通勤並可以睡到很晚，讓她直呼：「自從開始全遠端工作後，身心靈好健康」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。