2024年終獎金行情出爐！企業預期平均發放1.12個月

各行各業職場新人總要度過一段「適應期」，公職也不例外。一名女網友發文求助，她作為公職新人，雖然輔導員初期教她很多東西，但她並沒有融會貫通，形式稍微變化她又不會了，感覺自己一直在「狀況外」，因此請教網友：「去完基礎訓後我真的能進入狀況嗎？」。

2024-11-20 12:50