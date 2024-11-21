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亞洲職場很奴？ 海歸上班族曝2原因：惡性競爭跟社會壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨亞洲職場很奴，在海外工作過的「海歸」網友則分享看法。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨亞洲職場很奴，在海外工作過的「海歸」網友則分享看法。示意圖／ingimage

職場環境會影響一個人的心情，日前有一位女網友以「為什麼大家都這麼奴」為題，指出亞洲的職場環境「加班、責任制根本是常態，勞基法像是裝飾一樣」，讓她直呼「老一輩不改變，年輕的人也不敢反抗，是不是永遠改變不了這種環境呢？」對此，有位在歐美工作過的網友回應，「亞洲的環境惡性競爭、社會壓力，導致這些問題產生」。

一名女網友在Dcard發文抱怨，「職場環境很難改變，特別是亞洲的職場環境加班、責任制根本是常態，而且勞基法像是裝飾一樣，報個加班好像做錯事，還要看主管臉色」。她接著指出「薪水也沒多少，做的事卻是兩倍，做不完的話，老闆只會回應『事情本來就做不完』，然後如果員工要準時下班，又會認為員工沒效率」。

原PO無奈指出，「老一輩不改變，年輕人也不敢反抗，是不是永遠都改變不了這種環境？很多人根本就是上班9小時起跳，還不敢報加班，大家任勞任怨把工作帶回家，難怪台灣幸福指數這麼低，工作8小時都已經夠累了，加班還沒有加班費，勞基法到底是幹嘛的？政府能不能管管？」

對此，有從海外回來的網友分享，「作為一個在台灣和歐美工作過的人來回答，我覺得主要就兩個原因，第一是惡性競爭，亞洲人的工作環境是非常惡性競爭的，簡單來說就是被老闆壓榨的話，就有亞洲人認為『你不做，就換我來做』；反觀歐美人士對勞權非常團結，如果有員工被老闆壓榨的話，那他們會認為『我不做大家都不做』，所以歐美才會三天兩頭就罷工。第二是社會壓力，亞洲人的家庭間充斥著比較心態，大家常常比誰家小孩在哪上班、誰買了車房、存了多少錢等；歐美人則是活得比較自我，常常享受當下，結婚不用準備聘金、租房也無所謂，生活型態大多都是享樂為主」。

也有網友回應「沒人喜歡工作，為什麼沒員工反抗是因為『台灣人真的被打壓太嚴重了』，受上一代潛移默化影響，導致後代大多數也要服從老闆、老師等等，再來就是：一部分人會擔心抗議沒工作了，下一餐要怎麼解決，所以很難，除非有人要出來團結」、「面試有些公司都會問家境跟負債，這是他們挑人的指標之一，確保員工不會隨便跑，因為需要錢。而這種工作環境都很差勁，通常只有需要錢的人才留得住」。

加班費 職場

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