離職得很難看擔心被公司「黑」 過來人建議：有能力不用怕

提離職前夕，許多新鮮人總害怕別人的觀感。日前有位網友表示，他準備在工作滿一年提離職，預告期10天，利用特休再賺7天，算好時間發現可以在月底圓滿離職，但公司會變成找人加上交接期只有3天，他家人也直言「這樣很賤，觀感不好」，讓原PO猶豫「這樣真的很過分嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他明年（2025）2月22日工作滿一年，打算滿一年前就提離職，預告期10天，再賺取特休7天，這樣只要在2月18提出離職，剩下一週就用特休休掉，就可以休到月底圓滿結束，不過他分析「這樣等於公司可以找人加上交接時間，只有3個工作天，而且平常我的工作沒有人可以分擔處理，因為公司太小了，員工數不到10人」。

不過原PO表示，「家人說這樣很賤，觀感不好，打算離職的同事也說自己不會這麼過分，會等過完年後提，讓公司可以盡快找人，但我也怕公司只要聽到我提離職，就要我趕快走人，讓我連滿一年的特休都拿不到，這樣提早說對我一點好處都沒有」。

他坦言，「每天在公司內耗，讓我完全不想多待，而且公司開除你的時候，會想過他這樣很賤、很過分嗎？」原PO抱怨，「老闆三不五時就要你通靈（意指猜測老闆心想什麼、想要什麼），但平常又滿正常的，每天讓人心情起起伏伏，一要通靈我就怒火中燒，簡直要躁鬱症了」，所以他好奇拋問「有人離職離得很難看嗎？」

對此，網友回應，「你走的流程不是符合預告期嗎？這是勞工基本權益吧！在幫公司操心的時候，公司有給相對的報酬嗎？沒有報酬的話，想那麼多幹嘛？怕自己名聲臭掉，公司怎麼不怕自己臭？」、「雖然不知道你待的是什麼產業，但你真的有能力，其實根本不用怕前公司或同事說你怎麼樣」、「單純看你與公司的關係如何，依照法規執行也沒有問題」、「不用怕臭掉，本來離職這種事，就不適應或是人生有規劃，不用跟誰交代，真的不太懂那些要檢討離職的人想法，拿著自己痛處訴苦，別人反倒潑你冷水」。

但也有網友認為這樣不妥，「離職還是好好交接、體面離開比較好，弄得難看對公司根本沒影響，只會搞臭自己和讓同事、主管討厭你而已。之後你去大公司面試，說不定前主管還在事實查核時踩你兩腳」、「你留下的同事一定會賭爛你！如果你討厭公司和所有同事，那你開心就好，但如果產業圈子很小，那我還是勸你離職得好看一點，誰也不知道未來那些前同事，會不會又再次共事？」、「我之前有好幾個同事，當初離職離得很瀟灑，說絕不會再回來這家公司，就是把公司講得多難聽，嫌棄什麼似的，結果離職完沒多久又回來，會很尷尬」。