好嫉妒！雷包同事「另有高就」她不爽想爆料 網全炸鍋反轟

當看到能力不如自己的同事換了一份更好的新工作，你會有何反應？近日有網友發文，表示一位能力不如自己的前同事找到了一份更好的新工作，讓她覺得相當不公平。

原PO在Dcard發文，表示自己的同事因為做事老是出包，學習能力也不好，在上個月被以不適任被裁員了。最近原PO發現他居然更新了履歷，而且是去了一家更好的新公司，這讓她覺得相當不公平。

原PO覺得前同事的能力並不好，憑什麼能去更好的公司，讓她很想打電話給前同事的新公司，向他們揭露他以前的情況，試圖讓他再次被裁。但原PO也擔心對方的公司不會相信，同時害怕被人發現自己是爆料者，於是發文詢問網友自己該不該打這通電話。

文章一出，許多網友留言指責原PO，「妳好沒品，妳有能力妳就去應徵面試啊」、「嫉妒的嘴臉真的好醜陋」、「都已經不是同事了還想搞人家，誰遇到妳誰倒霉耶」。

還有網友提醒這樣有被告的風險，「妳可以打，但有可能吃上毀損名譽罪名」、「支持她打啦，下一篇文就是被告名譽毀損罪要怎麼辦」。

也有網友表示，可能是新公司的工作剛好與前同事的能力契合，「他在原公司不好不代表在新公司會不好，不一樣的工作環境不一樣的工作內容，妳如果羨慕應該是去找一個更好的工作」、「妳不喜歡他，但他有些特質或沒表現給妳看的能力剛好是其他公司需要的」、「每個人的學習曲線不一樣，那不代表能力不好，是那一份工作不適合他」。