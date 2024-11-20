公職不簡單！新人嘆事情太多狀況外 過來人分享學習妙招：WIN+G

各行各業職場新人總要度過一段「適應期」，公職也不例外。一名女網友發文求助，她作為公職新人，雖然輔導員初期教她很多東西，但她並沒有融會貫通，形式稍微變化她就不會了，感覺自己一直在「狀況外」，因此請教網友：「去完基礎訓練後我真的能進入狀況嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她是公職的新人，入職後已經過了一個月了，輔導員很盡責，幫她扛了很多工作，問問題也都會回答，但她不懂的事物實在太多了，輔導員或其他同事教她的東西，她只能硬記下來，但形式只要稍微改變一下，她又不會了。

原PO表示，她按照輔導員示範的步驟做，認為理所當然按螢幕上指示就能做好的事情，但她卻「死腦筋」，導致進度卡住，和輔導員或同事講話，常常過一陣子，才後知後覺地發現彼此講話根本不在同一個頻道上，過程經常充滿誤會，常常「狀況外」，於是想詢問網友：「基礎訓練後真的能進入狀況嗎？能夠自己扛工作嗎？」

此文一出，不少網友建議原PO給自己多一點時間，「正常，兩個月才能開始熟悉業務，半年才能獨立作業，不要怕」、「才一個月而已，先做一年再來緊張」、「我做四年也還是很多事情在學習，妳才一個月，還有很大進步空間，加油」、「別想太多，一切交給時間，記得做筆記就好」。

也有網友分享經驗，提出建議，「我有看到其他人分享，在輔導員教妳的時候可以用螢幕錄影（WIN+G）錄下來（當然要經過同意），之後再用WORD慢慢整理成SOP」、「妳在操作時如果發生問題，就先自己找出答案吧，這樣妳會學習更快」。