新人遭冷凍…發呆一個月還不離職她嘆「也是很厲害」 網：根本爽缺

如果在職場上受到排擠，你會主動離職嗎？近日有網友發文，表示公司內的一名新人遭受「冷凍」近一個月，但仍然沒有離職。

原PO在Dcard發文，表示這名新人入職四周了，期間只被安排碎紙和打雜，其餘時間就是坐著發呆。她每天早上都會問他「你今天要幹嘛？」，下午回公司則會問「你今天做了什麼？」，甚至有點以此為樂。

原PO表示這名新人看到她回公司就像看到救兵一樣，因為沒人與他交談，且不方便滑手機，他只能坐著發呆一整天，十分難熬。原PO覺得主管是想等這名新人自請離職，因此完全沒給他安排工作，而新人也表示自己並不喜歡這份工作，但想要等試用期過後，放完年假再找新工作。

對此，原PO說這是她第一次看到有人被冷凍一個月還可以不走，「某種意義上來說，他也是很厲害」。

文章引來大量網友留言，不少人表示自己也不會選擇離職，「正常人應該會談年後新公司報到，仍在職去面試也比較有身價。然後現在能待一天有一天的薪水，還可以做自己的事，有什麼理由要現在自提離職」、「很閒又有錢領不好嗎，每天上班還是要打卡，打卡就等於有錢拿，就賴著直到人家開除給資遣費囉」、「一時不缺錢的話這種工作很爽啊，我也做過，上班完全沒有事做，上班領錢寫履歷找新工作也沒人在乎，又有免費的健保勞保」、「這是所謂的爽缺吧，不用做事還不用社交，是我會一直待著不走」。

也有網友表示被冷凍真的很不好受，「佩服新人的心態，被冷凍沒做事真的比忙更難受」、「不喜歡就早點付錢讓人家走，不要浪費人家時間」、「心裡素質挺強大的，冷凍一個月真的很無聊」。