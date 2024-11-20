時間自由可睡很晚！她讚「全遠端」生活 過來人共鳴：工作能做更久

在網路發達的現代，上班不一定要到指定地點，「遠端工作」也是選項之一。一名女網友發文分享，她找了一個全遠端的工作，雖然薪水不高但時間很自由，不用通勤可以睡到很晚，讓她直呼：「自從開始全遠端工作後，身心靈好健康。」

一名女網友在Dcard發文，表示自從疫情後很多人開始遠端工作，而她就以此當作目標，因為上一份工作是補習班英文老師，每天要接觸到的人事物磨光她的耐心，假日只想躺在沙發上，完全沒有生活品質，薪水也很低，因此辭職後開始查詢有什麼工作是可以「不用出門」的。

原PO表示，這段時間她面試了地勤、前端工程師、國外業務助理都沒下文，因住在鄉下，工作都找台中居多，但都沒有下文，於是開始大範圍找，最終找到一間「完全遠端」，且不用進辦公室的工作。

原PO分享，薪水雖然只有3萬3，但住家裡也不用太多開銷，早上9點上班到12點，中午休息1個半小時，下午1點半到6點，實際工時是7.5小時，免打卡、請假不扣薪，忙起來要加班，但工作比較少時可以翹腳剪指甲、泡個熱可可、跟狗玩、躺床上，讓她感到很放鬆，完全沒有與人溝通的困擾。最後詢問網友：「不知道其他人的遠端工作模式是如何呢？」

此文一出，不少過來人表示遠端工作真的很棒，「嘗到遠端的好處後真的回不去了，雖然有可能在半夜加班，但可以自由分配自己的時間」、「不用通勤超爽」、「我也是遠端，遠端真的讓我堅持做一份工作可以比以前做得還要久」。

有網友分享遠端的其他優點，「像是生理期或是感冒時能在家上班就是大加分，免去舟車勞頓擠捷運，更有效率利用時間」、「可以享受免通勤的生活真的超讚，突然覺得時間多好多，如果事情能有效率處理完，真的可以自由自在」。