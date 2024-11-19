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年輕人喜歡當保全？ 內行人揭「極樂真相」：混時間管理大師

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇當保全有「錢途」嗎？對此，內行人揭「當保全的優點」。保全示意圖。圖／Ingimage
一名網友好奇當保全有「錢途」嗎？對此，內行人揭「當保全的優點」。保全示意圖。圖／Ingimage

工作百百種，每個人對工作的考量不盡相同。日前有位網友好奇，為什麼很多年輕人跑去當保全薪水大概3萬到4萬元，但每天要工作12小時，他疑惑「有錢途嗎？」對此，多數網友大讚「工作輕鬆，而且還有冷氣吹，重點是很爽！」

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，為什麼很多年輕人都跑去當保全？薪水大概3萬4千元至3萬7千元，月休7天，且一天要做12小時，他好奇「這有錢途嗎？」

對此，有內行人揭「工作輕鬆，有的還有冷氣吹，這是夏季的快樂」、「錢不重要，重點是爽」、「不缺錢的話，這工作很滋潤，有的保全沒人的時候可以做自己的事，也算是進修的一種」、「這工作根本是混時間管理大師，超輕鬆」、「工作清閒又不用勞力，時間長可以玩手機消遣啊」。

也有網友反駁「沒有很多年輕人都做這工作，我們以前社區都找年輕的保全，一班12小時，做不到幾個月都跑了，今年換成50-60歲毆吉桑」，還有網友提醒「保全一個月薪水給3萬4千元至3萬7千元的話，記得去勞動部告公司，自己的權利要自己爭取，月休7天工時就288小時了，薪水應該有42350元，這工作看來也沒特休，還有國定假日出勤薪資雙倍了，一起告，放心公司欠你的政府會幫你要回來的」。

保全 薪水

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