從業滿65年！82歲最資深「中藥炮製耆老」揭產業學問與養生撇步

中藥行逐漸消失在街頭巷尾，加上老師傅漸次凋零，產業傳承面臨斷炊。為解決中藥行經營人才斷層問題，衛福部今年首推「中藥炮製耆老」認證制，獲選首屆最資深耆老的黃奇全，15歲從中藥學徒做起，從業滿65年，是遴選獲獎5人中最資深的。今年82歲的他，終其一生都在中藥領域打磨，一股職人精神在他身上油然而生，舉手頭足卻不見年逾八旬，他又是靠什麼養生？

中藥炮製有學問，熬出頭要有功夫

「炮製」是中藥處理的重要過程，學藝要精得靠功夫養成及時間打磨，如促進藥材安全品質，去除毒性，使其萃取出的有效成分較多，並易入口。就像食物須經烹調，中藥炮製一般可分為淨選切片、水製、火製、水火共製和其他製法五大類。

首屆「中藥炮製耆老」認證遴選5人名單中，從業年資最長者滿65年，次之也有62年資歷，其他3人年資也逾40年，5人歲數累計堪比百歲得獎組合。

15歲「北飄」做學徒，一生相隨中藥材

82歲的黃奇全是從業最久的得獎者，也是台北市中藥商業同業公會榮譽理事長。回顧踏入這一行，來自彰化鹿港的他，當年經親友引薦，15歲就到台北的中藥貿易商工作，從最基層的中藥學徒做起，學習一技之長謀生；除了當兵2年，他從未離開這個行業，與中藥材締結一輩子的緣分。

憶起當年學徒生活，黃奇全表示，早年養成過程十分辛苦，得徒手扛起吃重的中藥材，與伴隨的粉塵為伍，加上早年中藥材加工過程中，普遍使用二氧化硫防腐、防黴，工作空間常因滿屋都是煙，常要憋氣之外，眼睛也會感到不適，累積不少職業病在身，10多年前眼睛也因此動刀，才有改善。

中藥炮製中，搗碎中藥材的銅臼，以及切片中藥材的黃耆刀、肉桂刀。遠見記者周彥妤攝影

站藥檯幫客人抓藥，至少需40個月養成

他說，把中藥材清理乾淨後，再分裝、歸類存放於倉庫，要妥當管理也要傷腦筋，不僅考驗體力，更考驗記憶。整體來說，從學徒做起到能站在藥檯獨當一面，最起碼要經過40個月（3年4個月）訓練，才算拿到邁入師傅級的基本門票。

到了30歲時，黃奇全結婚成家之餘，也心生「立業」念頭，於是離開待了15年的公司，自立門戶從事中藥材加工業，礙於資金還不夠，先在關渡租了一間小房子，成為首站創業基地。2、3年後，事業漸上軌道後，考慮往返迪化街交通距離，轉移陣地到社子落腳，就此深耕，除了本有生意外，後續也經營起中藥行。

黃奇全說，事業規模擴大後，登門拜訪，與人打交道，都要花費不少心思，尤其中藥材進口多來自中國大陸，年輕時也常往返出差，一探究竟，就為及時了解更多產業脈動。

他強調，雖然是做中藥材供應商事業，但中藥行販售的畢竟不是一般商品，一直記得當年出社會公司老闆的提點，「做生意要賺錢，還是要負起社會責任，」務必嚴加把關藥材品質與安全。

中藥行傳承不易，籲政府介入育專才

談到中藥行一家家關門，20年來約2000家走入歷史，黃奇全說，中藥行經營多仰賴家族事業傳承，台灣產業結構改變，下一代接手意願普遍不高，少有年輕新血願意投入；其次，全民健保制度上路後，中醫師開立的濃縮中藥（又俗稱科學中藥）成為主流，也是其中原因。

此外，黃奇全認為，隨著教育普及進步，政府也應扮演推手，設置中藥專門學校，著手培育「中藥職人」，建立證照制度，讓人才適得其所，同時把關、維繫水準，才有機會讓產業生生不息。

不熬夜睡滿8小時且飲食均衡，假日「加碼」運動

黃奇全身體硬朗，談話依舊中氣十足，使用智慧型手機回覆訊息速度之快，看不出年逾八旬。提及自身養生之道，他笑說，實在沒什麼特別之處；不過，據他過去閱讀中藥古書經驗，睡眠堪稱健康之本，因此就算年輕拚事業，他仍盡量避免熬夜，長期維持晚上最晚10時入睡、早上6時起床，養成8小時睡眠時間，中午視情況適當補眠歇息。

飲食方面，注重清淡，講究營養均衡，他也不挑食，平時會多攝取青菜、魚肉、豆漿、雞蛋、毛豆等。至於運動習慣，以走路為主，若外出通勤距離不長，他會走路而不搭乘交通工具，假日也會「加碼」步行時間，延長至1小時，或選擇騎自行車，增強心肺耐力。

（本文出自2024.11.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）