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World Gym健身產業龍頭進軍台南 開出健身教練等職缺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
勞動部台南就業中心帶求職者前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗。圖／台南就業中心
勞動部台南就業中心帶求職者前往「健身產業龍頭-世界健身俱樂部World Gym」參與職場初體驗。圖／台南就業中心

世界健身俱樂部World Gym進軍台南市，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心首次與運動產業合作，帶領近30位求職朋友前往參與職場初體驗及各項職缺立即媒合活動，協助求職者瞭解產業面向，提升對工作內容的認知，並立即參加面試

World Gym進行企業文化簡介、員工福利、各項健身教練、有氧老師、健身諮詢專員、客戶服務專員及清潔打掃人員等全職與兼職職缺等相關說明後，並帶領求職者至World Gym健身場所進行參觀及運動器材體驗。求職朋友也針對喜愛職缺提出問題，獲得公司詳盡回答及解惑並立即參與面試。

參與面試櫃台客服人員、健身教練、健身諮詢等職缺，以29歲以下青年朋友居多。另面試清潔人員職缺，以45歲以上中高齡朋友居多。葉姓男子說「自己很想當健身教練，所以報名參加這樣的活動，不僅詳盡的介紹公司制度、認識工作環境及工作內容，還有非常有趣的運動器材體驗，還能參加面試。」

台南就業中心任洪儷瑋表示，為能更精準為廠商媒合人才，期透過職場參訪協助更多求職者對各項產業的瞭解，貼近實際場域，也有助於面試及媒合後穩定就業。往後將陸續透過各類就業促進活動增加求職人對產業的認識。

勞動部訂定「壯世代就業促進獎勵實施要點」，針對年滿55歲以上或45歲以上依法退休的壯年朋友，離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵。

另外，為協助15歲至29歲的待業青年釐清職涯方向、提升求職技巧，勞動部勞動力發展署推出「青年職得好評計畫」，符合相關規定並經媒合穩定就業後，一次發給尋職就業獎勵金3萬元。徵才活動相關訊息可打06-2371218或上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

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