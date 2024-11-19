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一堆公司愛打電話！求職女怨「不用訊息」 網解答：效率有差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示求職後瘋狂接到電話，讓她非常困擾。 示意圖／ingimage
一名網友表示求職後瘋狂接到電話，讓她非常困擾。 示意圖／ingimage

台灣電話詐騙多不勝數，也養成不少人不愛講電話的習慣，然而求職時，仍有許多企業喜歡直接撥通電話邀請面試或交流。一名女網友在Dcard上發文透露，自己不太喜歡接電話，近期卻因為求職網收到許多陌生來電，讓她忍不住抱怨「到底為什麼都要打電話啊」。

原PO表示自己是很不喜歡接電話的人，尤其是陌生來電，前陣子開始求職後接到很多公司電話，其中還混雜了一些推銷電話，就算使用APP也都查不到是誰打來，最後索性不接電話。她補充有些公司劈頭就開始講述工作內容，說完就問有沒有興趣面試，也沒有介紹公司名稱、地點、上班時間、薪資，她抱怨「都一定要主動問才會回答」，重點是許多公司都是這樣，後來她也在求職網搜尋確認，發現這些公司有都有掛職缺在上面。

貼文曝光後引起許多網友共鳴，「我在職的情況下有遇過先用104的訊息問我哪時候方便通話，敲定時間後才會打電話來。這種超貼心不是嗎」、「明明也備註手機跟聯絡時間，而且也都有寫就職中，硬要打電話來真的是很有問題」、「我都直接選擇不接，尤其都寫在職中，平常真的沒時間接電話耶」。

不過也有人透露，這是最有效率且有保障的方式，「打電話比較快啊」、「年輕時也不喜歡接電話，但後來覺得接電話比較有效率，先談一下這個職位薪水哪」、「我要求我的員工們email發出去，還要再撥一通電話確認對方有沒有收到、內容有沒有疑慮、需不需要額外說明，避免重要事務遺漏」。

求職 職場 面試

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