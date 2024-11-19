上班族瘋12強賽 連三屆到場應援、滿屋棒球收藏品

世界棒球12強，中華隊確認晉級到東京複賽，隨著戰況日益激烈，近日來上班族也跟著瘋棒球。從職棒元年開始看球的胡小姐，球齡超過35年，有著滿屋棒球收藏品；現年27歲的黃先生，是朝九晚五的上班族，今年世界棒球12強賽，他成功搶到兩場門票，幸運地與親友在大巨蛋親眼目睹。

胡小姐見證中華職棒草創、全盛、衰退、重返榮耀的發展，小時候最愛跟爸爸一起坐在電視機前收看球賽轉播，常和爸爸到台北市立棒球場看球。公司位於天母，擔任工程師的胡小姐表示，長大後看球變成一種釋放壓力的方法之一，因為公司離球場很近，例行賽期間一到下班時間，就是衝往天母球場，為喜歡的選手吶喊加油。

身為百萬象迷之一的胡小姐，曾經是季票會員會固定進場加油，近年在季後賽時，為了紀錄青春回憶拋下勝利彩帶，還會不惜跨縣市進場看球，超級熱血。愛棒球成癡的胡小姐，不僅愛看球也會排隊搶購周邊商品，家中全是收藏品，像是恰恰（彭政閔）引退賽、球隊30周年紀念商品，最高紀錄曾經砸下4萬元，收藏球隊周邊和潮牌聯名外套、衣服等。

胡小姐最愛的球員是周思齊，今年引退賽特地搶購最貴票價4717元「思齊一起」席，球賽當天是一路從機場搭UBER加速直奔大巨蛋，即便遇上大雨塞車，但一點都澆不熄她的熱情，就是要進場陪老朋友「最後一齊」，已經在大巨蛋看球累積將近10場，胡小姐認為，整體而言，在大巨蛋看球體驗很好，交通便利，不擔心日曬雨淋，適合全家大小、男女老少一起放鬆地享受球賽，是棒球發展史很重要的里程碑。

黃先生最大興趣是各式球類運動，如棒球、羽球、桌球，今年世界棒球12強賽，他成功搶到兩場門票，幸運地與親友在大巨蛋親眼目睹，台韓大戰陳晨威炸出中華隊賽史首支滿貫砲、台澳大戰先發投手郭俊麟扛住壓力，飆5K僅掉1分的好表現，中華隊順利晉級四強，前進東京，比賽現場全體球迷都被感染了，大家情緒很滿超級熱血。

黃先生說，能夠和志同道合的朋友一起進場看球，享受幾個小時吶喊釋放，還有青春可愛的啦啦隊賞心悅目，感覺花錢買票進場看球很值得。