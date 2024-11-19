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全民瘋世界棒球12強！73.4%上班族因好奇 嚐鮮前進大巨蛋

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
今年是中華職棒聯盟成立第35年，適逢千呼萬喚的大巨蛋場館完工啟用，讓體壇更添話題性，根據1111人力銀行今（19）日發布的最新調查發現，有73.4%上班族會因為大巨蛋而進場觀賽，主要原因是：好奇嘗鮮53.8%、本身是棒球迷33.9%、賽事不受到天氣影響32.4%、室內冷氣舒適20.9%，以及交通和便利性18.5%。 圖／1111人力銀行提供
今年是中華職棒聯盟成立第35年，適逢千呼萬喚的大巨蛋場館完工啟用，讓體壇更添話題性，根據1111人力銀行今（19）日發布的最新調查發現，有73.4%上班族會因為大巨蛋而進場觀賽，主要原因是：好奇嘗鮮53.8%、本身是棒球迷33.9%、賽事不受到天氣影響32.4%、室內冷氣舒適20.9%，以及交通和便利性18.5%。 圖／1111人力銀行提供

今年是中華職棒聯盟成立第35年，適逢千呼萬喚的大巨蛋場館完工啟用，讓體壇更添話題性，根據1111人力銀行19日發布的最新調查發現，有73.4%上班族會因為大巨蛋而進場觀賽，主要原因是：好奇嘗鮮53.8%、本身是棒球迷33.9%、賽事不受到天氣影響32.4%、室內冷氣舒適20.9%，以及交通和便利性18.5%。

不過也有26.6%坦言不會買票進去大巨蛋看球，原因包括：對運動賽事沒興趣74.3%、門票價格偏高58.7%、美食餐點選擇少42.6%、管理與硬體設備不佳37.4%，以及螢幕尺寸不夠大影響視角33.2%。

整體而言，上班族願意平均花費943元購買國際賽事門票，買票進場動機是為了：享受現場氛圍56.6%、捍衛主場/支持中華隊49.6%、陪同家人觀看34.6%、能夠親眼目睹球星24.5%，以及喜歡球隊氛圍與文化17.9%。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，國人運動風氣愈來愈興盛，在講求工作與生活平衡下，有愈來愈多企業主動贊助體育賽事，更鼓勵旗下員工積極參與內部運動社團，常見如羽球社、桌球社、排球社、棒（壘）球社、籃球社、體適能舞蹈社等，透過團練、比賽方式，加強彼此的情感連結，培養團隊合作能力，讓員工在繁重的工作之餘，找到快樂和滿足感，維持長期身心健康，實踐企業價值與理念。

上述「上班族休閒現況暨瘋棒球」調查，是1111人力銀行自2024年10月21日到11月15日，針對會員進行網路問卷調查，有效樣本數為1,344份，信心水準為95%，誤差值正負2.67。

上班族 世界棒球12強 人力銀行 大巨蛋 棒球

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