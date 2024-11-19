不涼不做！妹子尋台北「3萬涼缺」 釣出超閒內勤：1天只忙10分鐘

賺錢不易，人人都夢想著佔著涼缺爽領薪水。一名女網友近日在Dcard上發文，表示看到友人的工作輕鬆又有還可以的薪水，非常羨慕，因此問道「台北有沒有缺那種很涼的工作」，並強調錢少不是問題，貼文曝光後不少網友紛紛回覆。

原PO透露，近期聽聞身邊朋友們工作極閒讓她非常羨慕，想找看看有沒有類似的職缺，希望條件是工作不會很繁重，並且忙完還能夠看書或滑手機，薪資3萬到3萬5即可。

她在文章中以兩位好友作為範例，第一位，老闆聘用是為了節稅、補助之類的目的，平時公司就朋友一個人，日常也沒有什麼工作要做；第二位的老闆則是為了夢想才開公司，因為做不太起來，老闆也不會每天進公司，所以公司只有朋友跟兩個年齡相仿的女同事，而她們每天就是做1到4小時的工作，再來就是聊聊天和上網。

貼文底下不少網友發表看法，「很多坐在公司前台接電話打招呼的助理就是這樣啊，超級閒但薪水不會上去」、「人派行政約聘、銀行、外商，很涼拿來準備考試」、「派遣銀行內勤，月薪30k我工作時間應該一天只有10分鐘吧，基本上1天都沒事情做，可以看股票看書滑手機」、「我們公司在找一位打雜的，整天就是收信，幫忙老闆記得一些小事」、「保全吧，大樓秘書，點點頭收包裹」。

還有人分享自己的超涼工作，一名網友表示自己現在在做工地行政，每個月只忙5天請款，也能準時下班，其他時間都在打遊戲排位跟看Youtube、Netflix，所長主任、經理協理也不會管，只要你事情有做完就好，薪水3萬5、月休8天、年假10天，三節各發5千還會再給禮盒，開工有金額不定的紅包，還有生日禮金、年終等等。加上剛好離家近，她滿意表示「我覺得我不會再找到比現在更舒服輕鬆的工作」。