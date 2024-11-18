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問計薪方式被回「令人卻步」 她怒批吃相難看網全不挺：想拗加班費？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己在找兼職的工作，詢問薪資相關問題時對方的回答讓她非常不滿。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己在找兼職的工作，詢問薪資相關問題時對方的回答讓她非常不滿。圖／ingimage

求職時，勞資雙方難免會有一些溝通上的問題。近日有網友發文，表示自己在找兼職的工作，詢問薪資相關問題時對方的回答讓她非常不滿。

原PO在Dcard發文，表示自己想找臨時兼職來做，在小雞上工上發現了一間事務所在找蓋章工讀生，需要在文件的指定位置上蓋章，大約要蓋2000到2500個章，工作時間從早上10點開始，蓋完就結束，並說明「一定會在下午前結束」，時薪為230元。但同時，這項兼職在系統內顯示的工作時間是早上9點到下午6點。

原PO對薪資的計算方式有疑問，於是發訊息詢問，如果動作較慢使工作時間超過6點，薪資該如何計算。對方則回應，自己都特別找人了，也不會考慮蓋章慢的人，還表示原PO的問題令他「卻步」。

原PO認為對方既然要支付時薪，就應該說清楚明確的時間點，而不是使用工作量來衡量，這樣「避重就輕」地談薪資計算方式讓她不能接受，直呼對方「吃相真難看」。

對此，許多網友並不支持原PO，認為是原PO自己沒有理解工作內容，「不是已經寫在下午6點要蓋完章嗎，為什麼你會說沒有明確時間點？他支付時薪不就是上午9點到下午6點的時間段」、「感覺上就是不會超過6點，搞不好其實3、4個小時就能結束都有可能，人家怎麼可能讓你慢慢拖時間…是你自己要衡量如果其實沒想像中久要不要賺這個錢，怎麼會去想超過6點怎麼算」。

也有人理解原PO，但認為要換一種問法，「想問清楚薪資算法合理，但你的問法不對。要是我會這樣問：請問我若提早完成交付的工作量，時薪一樣是計算到18：00嗎？」、「你應該這樣問：『內文寫工作時間9:00～18:00，假設16:30即結束，請問16:30～18:00的時薪是否就領不到？或是會指派其他工作能讓我工作到18:00？』」、「作為工讀生確認時數與時薪是很重要，但你問問題的方向反了，讓人看了有種你想拗加班費的計畫」。

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