再忍一下？月薪3萬小資女等領年終閃人 一票人同倒數：超難熬

2024邁入尾聲，每逢年底即使已經工作到身心俱疲，想轉職的人多半會選擇忍耐到年終獎金發下。一名女網友在Dcard上透露，自己1個月只有3萬元的薪水，卻要面對海量的工作和老闆的折磨，直呼等年終有夠久，上網詢問有沒有同病相連的網友。

原PO在開頭提問「你各位都在苦撐著等領年終嗎？」，並表示工作日到領年終應該剩下不到50天了，但自己還是等得不耐煩，覺得有夠久。因為自己不只要處理老闆公事和私事的使喚，還要負責客人上門接待、電話總機接聽一堆繁瑣的雜務工作，結果還只有月薪30K。

貼文發布後不少網友紛紛吐露自身的情況，「後天就要提離職了，1月正式到職，消耗自己身心的地方我連年終都不想拿」、「9月底就放棄了！心態撐不住啦」、「思考後還是想預計做到11月底就好，2個月還是好久，再撐下去快生病」。

也有人和原PO一樣正在苦撐等年終，「等到快瘋了，到底誰能帶我脫離這個等待煉獄」、「我也在等過年……真的心理上超難撐住，每週都在倒數還有幾週過年」、「等年終+1，真的很難熬」、「想領年終完要跑了，福利越來越爛，撐到10月拿特休，領完就可以走了」。