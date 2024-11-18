不求發展！他尋月薪4萬高CP值工作 網一面倒推一行：少走40年彎路

有些人對於未來職涯目標規劃明確，並一步步實踐；也有些人追求活在當下，並且拒絕將工作當成生活重心。近日一名網友表示，有沒有什麼月薪4萬的高CP值工作，引發底下留言區熱議，其中最多人點名一項職業。

原PO在PTT發文，希望大家可以推薦他月薪約4萬、年薪50萬左右的輕鬆職業，目前想到的外送、超商、手搖飲似乎都不輕鬆，「不求展望，只求4萬爽爽的日子」。

貼文曝光後，不少網友推薦他做保全，「保全，少走40年彎路」、「保全吧，我家門口那個永遠都在看手機」、「保全現在大尾的，吵到他睡覺都不行」、「我代理老師當10年才發現保全超爽」、「真的是保全，沒有之一，派到爛點可以換，你只要外表乾淨，別太矮、頭腦正常，就是你挑案場，保全界很缺正常人，一直抱怨爛點代表你連當保全都沒競爭力」、「豪宅英文保全91,000，上個月看到」。

另外也有網友推薦，「董事長司機一天到晚在徵」、「有那種很爽的自家找老人接送司機，但沒永遠」、「豪宅要門面，只要年輕人」、「議員助理」、「清潔隊，認真說一堆人搶不是沒道理的」。