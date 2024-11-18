「不是做過了嗎？」屢被主管否定 新人憂鬱：上班都很緊張

在職場如遇到不如意的事情，可給自己一段時間休息，以減緩心中的疲憊感。一名女網友發文抱怨，她在公司待4個月了，原本一切順遂，卻在帶新人時被主管責罵，時常被擺臉色，讓她懷疑主管是否「討厭」她，憂慮的說：「每天上班都變得很緊張。」

一名女網友在Dcard發文，表示她已經在公司待4個月了，一開始每天都過得很開心，很順遂，前期主管也對她很照顧，會互相幫忙、談心事，但近幾個月學的東西越來越多，即使她記了筆記仍然會出錯，主管逐漸對她冷漠，甚至「愛理不理」。

原PO表示，後來她負責帶新人，但有些東西她不夠熟練，最後新人還是交給主管帶，她也很努力調整、努力，在回家後也會把筆記重新彙整過重點，但有次她想把出錯的部分拍照註記，卻被主管不耐煩地指責：「這個不是做過了嗎？就算做筆記也沒有用，因為妳下次還是會做錯！」讓原PO內心受到傷害，有一種「被否定」的感覺。

原PO表示，後續明顯感受到主管對她很冷漠，甚至行為舉止讓她感到不適，例如禮貌地詢問主管問題，就會立刻被擺臉色說：「這我不是有講過嗎？」也讓原PO覺得自己被「討厭」了，並且每天上班都很緊張。

此文一出，不少網友勸原PO不要想太多，撐下去，「工作就是工作，沒有誰比較厲害、也沒有誰是贏家。所以，不要想太多，讓每天工作時間平平淡淡過去就好」、「如果薪資ok的話，就撐吧，我主管每次看到我都皺眉、口氣差，好像欠她幾百萬，看到其他同事馬上變臉笑瞇瞇 」、「臉皮厚一點，我看不出來主管有什麼問題」。

不過也有網友勸原PO離職，「4個月也領不到什麼年終趕快離職吧」、「如果已經努力過了，還得不到主管喜歡，那就年後轉職吧」、「帶職找工作，拿到新offer後再離職」、「其實久了會被主管搞到精神耗弱、影響身心靈，建議妳找下家」。