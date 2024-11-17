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升遷快！如何成為「連結者」？讓好機會不請自來的12種方法

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

職場連結者是指善於將人們連結起來，促進合作並幫助彼此解決問題的人。研究發現，他們最往往升遷的更快、擁有更好的就業機會。如何成為一個職場連結者？這裡有12個實用的方法。

LinkedIn透露，85%的工作機會來自人際網絡。而且，對於高階主管級的人來說，這個統計數字甚至更高。

社交網絡專家烏茲（Brian Uzzi）也指出，「連結者」往往能能通過社交圈，獲得更多有用的資訊和資源，並因此得到更好的職業機會，甚至更快獲得晉升。

然而，要成為一名成功的職場連結者，不僅僅是培養「人脈」那麼單一。專家們有以下建議：

1.培養網絡技能

連結者懂得關注他人的需求，而不僅僅考慮自己的利益。真正的成功來自於能夠幫助他人，提供其所需要的資源與支持，才能建立長久而有價值的關係。

2.成為資源

作為連結者，最重要的就是成為他人的資源。無論是提供有用的資訊，還是主動提出幫助，這樣的姿態能讓你成為人們眼中有價值的聯繫對象。

3.尋找合作機會

善於促成合作的連結者，通常能將不同觀點融合在一起，幫助團隊找到新的解決方案，從而創造更多的合作機會。

4.做一個好的傾聽者

連結者在建立關係時，專注傾聽他人是關鍵。避免打斷對方，並專注於理解他們的需求，這樣才能讓他人感到被尊重。

5.真誠待人

與其建立短期的交易型關係，不如真誠地與他人互動。建立真實且有意義的關係，會讓你的職場生涯更具深度。

6.幫助他人實現目標

幫助他人成功的同時，也是在為自己開啟更多的機會。當你幫助他人實現目標，無論是提供建議還是資源，這都能夠鞏固你在他人心中的位置。

7.促進協作文化

在團隊內外鼓勵合作與聯繫，不僅能促進專案的成功，還能幫助每個人拓展人脈，提升整體工作效率。

8.培養豐富心態

相信成功是可以共享的，而不僅僅是個人壟斷。當你願意分享自己的資源和機會，往往會發現更多回報和成長的可能性。

9.先理解，再尋求被理解

在與他人互動時，理解對方的溝通風格並調整自己的方式，是連結者成功的關鍵。傾聽他人的意見後，再表達自己的觀點，能更好地促進合作。

10.不要害怕尋求幫助

連結者不僅僅是給予者，他們也懂得在適當的時候尋求幫助。這樣的謙遜態度能促進信任，並帶來更多合作機會。暢銷書《人脈複利：打造高價值連結》作者萊德曼（Michelle Tillis Lederman）說「如果你不問，答案就是『不』。當你提出這個問題時，你得到「是」的幾率就會立即增加。

11.樂於接受反饋

在建立和維持關係時，樂於接受他人的建設性意見非常重要。這不僅能幫助你成長，還能讓你與他人保持積極的互動。

12.將它傳遞出去

將你所獲得的幫助轉化為對他人的支持。這種「傳遞出去」的心態不僅能幫助更多的人，也能創造良性的社交循環。

成為一名成功的連結者不僅能為他人帶來改變，也能為自己創造出更多的職場機會與成就。透過這12個方法，你將能夠在職場和生活中建立強大且互惠的聯繫網路。

資料來源：WSJ、Forbes、LinkedIn

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文成為「連結者」，讓好機會不請自來的12種方法

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