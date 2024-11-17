說服力決定你在公司的地位！抓住3要點 每次開口都是「開金口」

摘要 1.在職場上，具備說服力的人往往更容易被決策者重視，因為他們能將複雜資訊簡化，直擊上司需求，提高表達效率。 2.溝通時可透過開門見山、用解決問題包裝想法、更權威的口吻等3個方法，讓你的表達更具有影響力。

在職場上，為什麼有些人總是能脫穎而出？原因不只是專業能力，還包括能否有效溝通。

擁有指導全球500強企業的高層和專業人士超過12年顧問經驗的懷爾丁（Melody Wilding, LMSW）表示，那些能將專業轉化成簡單語言、解決上司需求的員工，往往更受重視。

除了冷靜、自信、清晰的表達，在談話間表現出同理心之外，你也可以試試她提供的3個方法：

1.開門見山：抓住核心觀點

你的主管、老闆日理萬機，他們的時間緊湊，接受的資訊繁多，當你拖延太久才進入重點時，早就失去了他們的注意力。

能用三言兩語就點出重點的人，往往更能贏得決策者的信任。在溝通時，魔法公式是：先提出結論或建議，接著再補充具體證據。

例如，你可以這樣說：「我建議將產品發佈推遲到9月，主要考量的三個因素是……」或者「我們需要在第3季內重新設計……，數據顯示這樣能降低用戶流失。」這樣的開場方式，讓決策者立刻掌握要點，提升你的話語權。

明天開始，你不妨在會議前，花幾分鐘將自己的主要訊息濃縮成一至兩句，強迫自己剔除多餘的細節，聚焦在真正重要的資訊上。這樣的簡潔和精煉，會讓你在他人眼中更顯得專業。

2.以解決問題的角度包裝想法

具說服力的溝通者懂得「轉化」的藝術，他們能從聽眾的需求出發，重新詮釋自己的想法。

決策者不僅要聰明的解決方案，更期待有人能直接回應他們壓力、痛點和優先考量的建議。當你說的話關注到這些需求時，自然更容易贏得支持。

嘗試從對方的角度出發，調整你的措辭。例如，與其說「這個新系統能提高40%的資訊處理效率」，不如說「這個解決方案，能讓您提早三天完成季度報告，換取更多時間準備董事會會議。」這種表達方式，讓你的提案更具吸引力，因為它直接滿足了對方的具體需求。

即使是需要推遲工作，這個技巧同樣適用。例如，與其簡單說「我會再回覆您」，可以說「我希望提供您最有用的資訊來支持季度規劃，是否能讓我到週五再提供完整的數據？」這樣的回應方式，不僅表現出你的專業態度，還能讓對方感受到你為其著想的誠意。

3.以更具權威的口吻表達觀點

細微的用詞改變，往往能顯著影響訊息的傳達效果。具說服力的語言不一定要過於花俏，但需要讓人感受到你對自己的建議充滿自信和權威。

例如，把「我認為我們應該⋯⋯」換成「根據我的經驗⋯⋯」，前者表達不確定，而後者則顯示出專業知識。同樣的，可以將「我正在嘗試⋯⋯」可以換成「我們正在實施⋯⋯」，前者傳達的是一種掙扎，後者則暗示這是一個有目的的行動。

在日常溝通中，試著選用更具力量的動詞。例如，「必須要」可以變成「決定要」、「選擇去」；「幫助」則可以換成「指導」、「領導」等。這不僅讓你的表達更具影響力，也更能展現你的行動背後的自信與範疇。

說服力是一個持續的過程，也是一種可學習的技能。好的「大說服家」深諳人性，他們理解人們的思維模式、選擇背後的驅動力，並且懂得如何呈現自己的觀點，讓自己被看見、被聽見，最終獲得應得的回報。

資料來源：CNBC、SkillPath

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