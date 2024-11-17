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妹子剛入職2個月 帶新人被對方嫌「笨」…一票人搖頭：公司很有問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，她剛入職第一份工作約兩個月，卻被來得更晚的新人抱怨：「很笨！」示意圖／ingimage
一名女網友表示，她剛入職第一份工作約兩個月，卻被來得更晚的新人抱怨：「很笨！」示意圖／ingimage

新鮮人剛出社會，大多需要時間適應工作內容，一名女網友表示，她剛入職第一份工作約兩個月，卻被比她更晚進公司的新人抱怨「很笨！」。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她目前就職兩個月，仍在學習階段，但最近公司來了一名34歲、擁有12年行政助理經驗的「新人」，主管決定讓原PO試著去帶對方，原PO只好開始教，但新人卻一直說自己聽不懂。原PO抱怨道，「老實講，她有12年經驗，應該很多事情都會很好上手才對，而且我也只是把當初資深同事怎麼帶我的方式交給她，可她還是覺得我講得不夠清楚」。

原PO並表示，這名新人口才、社交能力都很棒，一進來很快就和大家打成一片，後來聽說對方跟其他人抱怨她很笨，不但不會看人臉色，也不知道幾歲的人要喝什麼茶、跟咖啡，更不會跟客戶打交道。儘管其他同事替原PO緩頰「她還年輕」，但原PO心情已受到影響。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「沒什麼好比的，她多12年工作經驗，但妳贏在妳們領差不多薪水」、「30～40歲的新人真的超討厭，很容易意見一堆，不喜歡照著SOP做事，仗著自己在別地方做過，就愛對老鳥指手畫腳」、「以她12年的經驗還在這種職位的程度，老實說妳大概一年內就超過她了，這種人通常很多劣性等著妳慢慢發現，一開始好像大家都好來好去，最後都會看到真面目啦」、「有些老人就喜歡透過貶低別人讓自己看起來比較厲害」。

另外，也有網友指出公司的問題很大，「公司讓一個新鮮人帶已經有12年經驗的新進員工好怪」、「哪來的怪公司， 我們公司來兩年的都不用帶新人了，兩個月老實講很多東西都還不會，新人隨便問一個稍微深一點的問題，可能就被問倒了」。

Dcard 同事 新人 新鮮人 薪水

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