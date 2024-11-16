網傳「勞工60歲強制退休、75歲才能領勞保年金」勞部：假訊息

近日抖音平台一支影片稱勞動部長何佩珊發表「勞工60歲強制退休、勞保年金領取時間需年滿75歲」，對此，勞動部今鄭重強調，這是錯誤訊息，呼籲勞工朋友切勿相信，不要再轉傳。

近日抖音平台出現一支影片，剪輯何佩珊受訪畫面，以配音陳述「民進黨籍的何佩珊再次提出一個觀點，就是讓所有的勞工提前退休，但需要退休15年之後才能開始領取退休金，也就是說男性到了60歲就必須強制退休，一直到75歲才能領退休金，女性55歲退休，到70歲才能領退休金…」。

對此，勞動部澄清，勞工只要依勞基法年滿65歲退休年齡，可自由選擇要領取勞保年金或勞雇協商延後退休繼續工作；退休制度完全沒有改變，也一定領得到勞保年金；絕對沒有影片所傳「提前強迫60歲退休，勞保年金領取須年滿75歲」情事。

勞動部也呼籲民眾冷靜且理性看待網路資訊，避免淪為有心人士操弄工具；勞動部也將密切與國安單位合作，掌握不實訊息來源，避免混淆國人視聽，造成社會恐慌。也請勞工朋友勿相信、勿轉傳。