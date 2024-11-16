職災關懷園遊會移師華山 推廣職災預防
財團法人職業災害預防及重建中心今在華山文創園區舉辦「職災預防‧幸福向陽」園遊會，希望透過活潑趣味的園遊會闖關活動，讓職災勞工感受希望與溫暖，勇敢再站起來，重新擁抱人生。
今天登場的職災關懷園遊會台北場，現場逾30個美食攤位，並設置20個以上職場模擬體驗，其中機械設備技術處的「夾娃娃機」最受民眾歡迎，民眾從夾娃娃機構造了解固定式起重機作業風險；另職災預防技術處的防墜體驗，也讓民眾從防墜安全措施提升安全觀念。
勞動部職安署長鄒子廉、勞保局局長白麗真、新北市勞工局長陳瑞嘉、職災預防及重建中心執行長何俊傑等均到場為職災勞工加油打氣，曾遭遇職災的陳先生也上台分享心路歷程。
沖壓機操作員陳先生說，他10年前在沖床工廠上班，負責模具維修、更換，某天不慎被鐵片刺傷腳掌，忍痛拔掉鐵片後第二天繼續上班，結果發燒不退、腳掌疼痛，就醫後診斷為蜂窩性組織炎，不得已截肢保命。受傷後，陳先生與公司纏訟多年，也因行動不便找工作不順利，懊悔自己太疏忽安全與健康，提醒勞工們上工前務必加強前端預防作為，降低罹災風險。
何俊傑表示，職災預防及重建中心是勞動部捐助成立的財團法人，以環抱、連結、並肩而行的策略，展現中心守護企業安全、守護勞工健康的決心。今年在全台北、中、南舉辦三場職災關懷園遊會，鼓勵職災勞工與家人走出戶外，趁著周末假日參與園遊會舒緩身心，寓教於樂，共同關注職災預防的重要性。
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