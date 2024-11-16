職災關懷園遊會移師華山 推廣職災預防

財團法人職業災害預防及重建中心今在華山文創園區舉辦「職災預防‧幸福向陽」園遊會，希望透過活潑趣味的園遊會闖關活動，讓職災勞工感受希望與溫暖，勇敢再站起來，重新擁抱人生。

今天登場的職災關懷園遊會台北場，現場逾30個美食攤位，並設置20個以上職場模擬體驗，其中機械設備技術處的「夾娃娃機」最受民眾歡迎，民眾從夾娃娃機構造了解固定式起重機作業風險；另職災預防技術處的防墜體驗，也讓民眾從防墜安全措施提升安全觀念。

勞動部職安署長鄒子廉、勞保局局長白麗真、新北市勞工局長陳瑞嘉、職災預防及重建中心執行長何俊傑等均到場為職災勞工加油打氣，曾遭遇職災的陳先生也上台分享心路歷程。

沖壓機操作員陳先生說，他10年前在沖床工廠上班，負責模具維修、更換，某天不慎被鐵片刺傷腳掌，忍痛拔掉鐵片後第二天繼續上班，結果發燒不退、腳掌疼痛，就醫後診斷為蜂窩性組織炎，不得已截肢保命。受傷後，陳先生與公司纏訟多年，也因行動不便找工作不順利，懊悔自己太疏忽安全與健康，提醒勞工們上工前務必加強前端預防作為，降低罹災風險。