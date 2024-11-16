失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵
台灣少子化相當嚴重，一名網友分享，明明現在少子化，自己卻失業找不到工作，坦言想在北部找份月薪3萬5，正常白班且周休二日的職缺，找了一個月卻都落空。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「少子化缺工但我找不到工作？」為題，指出自己今年35歲，目前正待業中，想在北部找一份月薪3萬5，正常白班且周休二日的工作，但找了一個月都苦無下文，無奈直言「都是一堆奇怪基本薪資還要輪班的糞工作來找我面試」。
貼文一出後，不少網友都表示「缺的是廉價奴工」、「沒有缺工是缺便宜的外籍勞工」、「人家缺2萬8的工，不是缺你這3萬5的工」、「至少先32k，學個經驗與技能再跳槽，絕對4萬起」、「挑好工作也要有能力，不然人家幹嘛選你」、「飯店房務缺得要死，自己不做的」。
不過，也有部分網友給出實用建議，指出「沒有技能的工作一堆很好找，你要是沒技能就別挑了」、「你直接開條件給他們比較快」、「我家附近的超商跟速食店很缺人，拚命一點認真工作不遲到、不早退、不高傲挑班大夜也上，一個月應該有三萬五，而且是高級都市北部」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言