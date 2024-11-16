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失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

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失業男嘆「少子化卻找不到工作」 網點破背後關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，明明現在少子化，自己卻失業找不到工作，坦言想在北部找份月薪3萬5，正常白班且周休二日的職缺，找了一個月卻都落空。示意圖／Ingimage
一名網友分享，明明現在少子化，自己卻失業找不到工作，坦言想在北部找份月薪3萬5，正常白班且周休二日的職缺，找了一個月卻都落空。示意圖／Ingimage

台灣少子化相當嚴重，一名網友分享，明明現在少子化，自己卻失業找不到工作，坦言想在北部找份月薪3萬5，正常白班且周休二日的職缺，找了一個月卻都落空。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「少子化缺工但我找不到工作？」為題，指出自己今年35歲，目前正待業中，想在北部找一份月薪3萬5，正常白班且周休二日的工作，但找了一個月都苦無下文，無奈直言「都是一堆奇怪基本薪資還要輪班的糞工作來找我面試」。

貼文一出後，不少網友都表示「缺的是廉價奴工」、「沒有缺工是缺便宜的外籍勞工」、「人家缺2萬8的工，不是缺你這3萬5的工」、「至少先32k，學個經驗與技能再跳槽，絕對4萬起」、「挑好工作也要有能力，不然人家幹嘛選你」、「飯店房務缺得要死，自己不做的」。

不過，也有部分網友給出實用建議，指出「沒有技能的工作一堆很好找，你要是沒技能就別挑了」、「你直接開條件給他們比較快」、「我家附近的超商跟速食店很缺人，拚命一點認真工作不遲到、不早退、不高傲挑班大夜也上，一個月應該有三萬五，而且是高級都市北部」。

周休二日 少子化 月薪 薪資

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