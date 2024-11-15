待5年薪水3萬2該換工作嗎？他怕受挫糾結 過來人經驗談：3年後翻倍

在同一間公司待一段時間後，如果發現薪資不符合期待，你會選擇離職嗎？一名男網友發文詢問，他在公司待5年薪水卻只有3萬2，想離職卻害怕到陌生環境不適應，於是請教網友們的意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他在同一間公司待5年了，因長期看電腦到下午，眼睛總是乾澀甚至霧霧的，但薪水卻只有3萬2、年終1個月，讓他忍不住直言：「5年的青春浪費在這裡」。

原PO坦言，他其實一直都很想轉職，但一想到要重新認識同事，還要面對新訓，就感到害怕，始終踏不出那一步，於是詢問網友的意見，希望有過來人分享轉職經驗。

此文一出，不少網友勸原PO離職，「年輕時受點挫折是未來職場的養分，年紀大受挫會覺得面子掛不住，快換吧」、「快逃吧，工作自己去爭取也很多好薪水可以找，有很多公司體系就是死的不可能改變」、「趁年輕學習能力強、適應環境能力快，趕快換吧」。

也有過來人分享轉職經驗，「我在第一份35K做了7年，提加薪5K被老闆趕走，離開3年後已經兩倍薪水」、「在職4年半，薪資45K，30歲果斷轉職到另一間日商，只做人資管理，接近50K」、「我在一間公司待了快9年，薪水是底薪3萬，從34談進去目前兩年調到42，只要踏出那一步你一定不會後悔」。

不過也有人不建議轉職，「我是不建議啦，轉職成功的才會上來說，看不到檯面下失敗的，再來是心態問題，新工作新環境遇到困難的時候心態上撐得下去嗎」、「其實能一家公司待5年算是有穩定性的，會不會你的其他能力不足導致呢，可以多發展開啟其他能力」。