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AI產業相關職缺成長7% 人才缺口高達2.5萬人、這些工作最夯
國發會估AI產業人才缺口高達2.5萬人，根據1111人力銀行的資料庫顯示，過和去年同期相比AI的相關職缺成長幅度達到7%，各行各業都有AI人才的需求，熱門職缺包括人工智慧工程師、機器學習工程師、大數據分析師、自然語言處理工程師等職務都快速成長。
超過7成1的上班族認為，具備AI技能不但可以提高晉升主管職的機會，更期待能夠藉此技能加薪7973元。
1111人力銀行AI世代職場技能調查顯示，擁有AI技能在職場上會有那些優勢，上班族認為懂AI可以提升工作效率80.2%、有解決問題的能力70.3%、工作內容品質好66.1%，同時會具備更好的創新能力64.6%。還有超過7成1的上班族認為，具備AI技能不但可以提高晉升主管職的機會，在薪資上也應該要跟著提高，期待的加薪幅度是7973元。
上班族認為在未來職場中，最需要具備AI技能的五大領域包括資訊技術、製造流程、銷售與行銷、資安領域以及美編設計。1111人力銀行的資料庫顯示，AI的相關職缺成長幅度達到7%，各行各業都有AI人才的需求，熱門職缺則有人工智慧工程師、機器學習工程師、大數據分析師、自然語言處理工程師等職務。
1111人力銀行發言人黃若薇分析，儘管AI的出現被視為會取代部分職務，但另一方面AI也在不同產業掀起人力的革命，促使企業跨領域招募AI人才，即使不具備理工背景，透過AI技能的學習加持，在熟悉AI應用工具後都有機會投入AI領域。
黃若薇分析，AI在不同產業的運用方式不盡相同，因此初入門大多選擇熟悉的領域進行自學，從興趣出發，透過AI來提升效率，等到在工作上有需求，就會選擇透過線上課程進行系統性的學習。
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