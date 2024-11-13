人資也常被放鳥！她發文呼籲勞資相互尊重：這行為會被「永久封禁」

我們常常看到求職者在網上抱怨糟糕的面試經歷，但其實資方也要應對許多奇葩的求職者。近日一位人資在網上發文，分享了自己遇到的頭痛案例。

原PO在Dcard發文，表示自己每天都要在104上看應徵者的資料，看他們的履歷和崗位是否匹配。有些求職者明明自己主動投了履歷，也確定了面試時間，卻直接不出現，也沒有任何通知，連電話都不接。

還有的人，明明通過面試，也確認好了報到時間，卻在當天直接人間蒸發。原PO認為相互尊重是很基本的事，如果有改變主意也應該盡快告知，而不是直接無視對方。

同時原PO也提醒，根據104的規定，面試或報到如果未通知也沒出席，資方可以直接向104檢舉該位求職者，被檢舉三次就會被永久封禁，再也不能用104找工作，而被檢舉一次其他公司就能看到求職者的紀錄，可能會被認定為沒責任心因此沒人敢請。

文章也引來不少人資留言，「求職者如果真的臨時有事、看了網路評論不想面試或是已經找到工作了，都應該告知對方，電話或系統站內信都可以告知，禮貌地婉拒大家都能諒解」、「1111也是，一堆來約面試放鳥，不然就是報到當天放鳥，反正我已經檢舉好幾個」。

但也有很多求職者表示，自己真的常常有不愉快的面試經歷，「大部分資方真的都是裡面的老鼠屎，不管是直接打電話來還是約面試的都超沒禮貌」、「一堆人資也很爛呀，幽靈職缺、無聲卡、愛打電話不mail」、「說會有通不通過的通知，結果直接無聲卡，說有錄取，隔幾天直接忘記」。

還有網友表示自己遇到的人資很客氣，但是面試官很可怕，「有些公司的HR很和善，可面試官都在羞辱、洗臉人…完全給公司丟臉的」。