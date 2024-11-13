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受不了部門風氣…前輩待1個月秒離職 過來人點1蹊蹺狂勸：快逃

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友煩惱，他剛到新公司報到沒多久，負責教學的同事便突然提出離職，讓他相當不知所措。情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友煩惱，他剛到新公司報到沒多久，負責教學的同事便突然提出離職，讓他相當不知所措。情境示意圖。圖／Ingimage

若在剛踏入新職場、工作內容都還不熟悉的情形下，便遇到負責教學的前輩離職的窘況，想必任何人都會手足無措。一位網友發文求助，他近日剛到新公司上班1星期，負責指導原PO的同事卻突然告知，因為受不了部門的風氣，決定離職。對此，原PO除了擔心自己會被「放生」外，部門人手不足、流動率高等問題也讓他煩惱，自己是不是也該考慮離職、換工作。

原PO在Dcard上發文表示，他最近剛換工作，主要負責指導他的同事雖有相關工作經驗，但也才來公司1個月左右，並且在原PO入職1星期後便提離職了，理由是「受不了部門的風氣」。

原PO表示，目前讓他最頭疼的，就是沒有特定同事能從旁指導機台操作等工作內容，加上部門有人力不足、流動率高，以及同事年齡落差大、老人風氣重等問題，讓他煩惱自己是不是也該考慮換工作，選擇另一間還未婉拒報到的公司。

許多網友表示自己也有類似的經驗，「跟我之前的狀況很像，逃就對了，相信自己的直覺」、「遇過一樣情況，跟我同期進來的撐不到1個月閃人，我撐5個月閃人。現在回想還好我走了」、「遇過相同的情況 ，以助理身分入職，結果不到半個月主管和同事陸續離職，整個部門只剩我一個人。後來才知道公司內部很有問題，流動率很高」。

也有不少人勸原PO盡早離職，「帶你的人跑了，還愣在那裡做什麼」、「如果你沒有這個產業的相關經驗、沒有人帶就不行，以及這家公司前景福利都不怎麼樣的話，還是快逃」、「聽學長的，那個風氣不是蓋的，身心折磨」、「以我過來人經驗，年紀落差大事有蹊蹺，的確不太好留不住人才，我建議選擇閃」

同事 職場 離職

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