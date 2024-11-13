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同事冷暴力…新人怨職場「小團體」太多想離職 網勸：不是去交朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友進到新公司發現小團體非常多，讓她感到很痛苦。示意圖／Ingimage
一名女網友進到新公司發現小團體非常多，讓她感到很痛苦。示意圖／Ingimage

職場中，除了自身的能力外，處理「人際關係」也十分重要。一名女網友發文，她身為職場新人，發現公司小團體非常多，問問題也都被同事已讀不回，讓她感到很痛苦，於是詢問網友，究竟該不該為人際問題離職呢？

一名女網友在Dcard發文，表示她在新公司剛過試用期，但讓她感到痛苦的不是工作內容，而是人際關係。她透露，之前也有位新人來2個月就被辭退，雖聽說是因為態度問題，但她無意見看到部門姐姐電腦上的對話紀錄，內容寫道：「新人很雷」，原PO推測那個新人也看到了。

原PO表示，主管非常關心她的人際關係，每個星期都在問有沒有比較熟悉的同事，部門的同事雖沒對她說過污辱的話，問工作的事也都會回，但每次開會時她們都會開小視窗自己聊天，彷彿她「不存在」一樣，讓她感到很尷尬。

原PO透露，有次部門聚餐，她去群組問有沒有推薦或想去的餐廳，未料同事們全部已讀不回，主管也很擔心她的情況，語重心長地告訴她：「妳在這裡要找到自己的朋友」，但原PO認為既然部門都有自己的「小團體」，她也不好意思打擾，但共處一室還是會感到不舒服，於是請教網友們的意見。

此文一出，大多網友建議做好自身工作就好，「合不來就算了不要勉強」、「不要太多交集才好，做好工作就好了」、「沒人害妳幹嘛離職，去工作又不是去交朋友」、「我寧願上班時一個人安安靜靜的做該做的事，同事不理妳但是如果至少工作上跟妳有互動的話倒還好」。

也有網友表示遇到類似遭遇，「我剛滿一個月，工作內容本身不難，難的是跟同事們相處。我的同事也是屬於很冷漠類型的，而且也會有自己的小圈圈」、「前外商電子公司也是這樣」、「跟我一模一樣的人，說真的上班當同事下班不認識」。

同事 職場

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