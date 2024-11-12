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僅1職務列「爽缺」…公職非窮即爆肝？他不認同：你要當鐵筷或免洗筷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享各種公職的職務特點，多數都是薪資太低或工時太長的負評，唯有一項公職被歸類為爽缺。示意圖／Ingimage
一名網友分享各種公職的職務特點，多數都是薪資太低或工時太長的負評，唯有一項公職被歸類為爽缺。示意圖／Ingimage

公務人員是不少大學畢業生的夢想工作，一名網友分享各種公職的職務特點，多數都是薪資太低或工時太長的負評，唯有一項公職被歸類為爽缺。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「你好，這是公職整理」為題，分享各種公職的職務特點，指出高普考收入低，移特、警特、關務、監所上下班不固定，需配合輪班，調特、司法官、檢事官因工時太長容易爆肝，唯獨「法警」這公職被視為爽缺。

貼文一出後，引起許多網友共鳴，紛紛表示「相當精闢的解說」、「太太太太太中肯了，頂你」、「法警表示認同」、「法警真的只有爽！爽！爽！目前台灣最高cp值的工作，沒業務，今日事今日畢，準時上下班，比司法官爽」、「可能我在貧民窟，身邊人都覺得我高考薪水很高」、「原PO整理得非常實際」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「法警最好爽…過勞一堆，接觸的全是罪犯，那個心智不夠堅強的心理健康會出事」、「我看我的法警朋友三不五時凌晨才下班…」、「法警爽？你要確定耶，在院方根本沒地位，任何科室都可以欺負你，長官也不挺你，看不起你」、「覺得累可以離職，很多人想考進來，在外面私人公司也可能會遇到爛職位，甚至中年後被公司資遣，在公職是當一雙鐵筷，但在外可能是當一雙免洗筷」。

公務員 工時 高普考

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